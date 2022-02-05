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Antalya'da sosyal medyaya müstehcen çocuk görüntüsü yükleyenler yakayı ele verdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya'da sosyal medyaya müstehcen çocuk görüntüsü yükleyenler yakayı ele verdi

ANTALYA'da sosyal medya üzerinden müstehcen çocuk görüntüsü yükleyen 4 kişi tutuklandı.

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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından çocukların kullanıldığı müstehcen ürünleri ülkeye sokma, çoğaltma, satma, depolama, bulundurma ve kullanıma sunma suçu ile ilgili çalışma yapıldı. Sosyal medya hesapları üzerinden müstehcen çocuk görüntüsü yüklemesi yaptığı tespit edilerek gözaltına alınan 4 kişi, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 4 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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