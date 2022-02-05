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Elektrik faturalarında yeni bir tarife daha geliyor! Çalışmalar başlatıldı

Elektrik faturalarında yeni bir tarife daha geliyor! Çalışmalar başlatıldı

Elektrik faturalarının yüksek gelmesi herkesi isyan ettirdi. Özellikle küçük esnaf gelen faturalar karşısında ne yapacağını kara kara düşünürken dikkat çeken bir iddia geldi. Elektrikte esnafa özel tarife çıkacak.

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Elektrikte ticarethane ve konut tarifesine yeni bir kalem daha ekleniyor. Küçük esnafın bir süre önce gündeme taşıdığı elektrikte "özel esnaf tarifesi" uygulanması için çalışma başlatıldı.

24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek'in verdiği bilgiye göre esnafa elektrikle ilgili yeni bir paket geliyor. Böyle bir çalışmayı doğruladığını belirten Murat Çiçek'in duyurduğu paket henüz şekillenmedi.

Yeni tarifenin ciroya göre mi, tüketilen elektriğe göre mi belirleneceği, yoksa sadece esnaf ve sanatkarlar odalarına bağlı esnaf için mi uygulanacağı yapılacak çalışma sonrası netleşecek.

Esnafın elektrik faturası az da olsa düşecek
Mevcut uygulamada elektrik tarifesinde 'mesken' ve 'ticarethane' ayrımı yapılıyor. Her iki kesim için farklı tarife uygulanıyor. Ayrıca konutta da 'az tüketenden az, çok tüketenden çok' esasına göre 2 kademeli kademeli tarife devrede. Halen esnaf ise 'ticarethane' tarifesinden fatura ödüyor. Şayet yeni paket hayata geçerse esnafın elektrik faturası sanayiciye göre düşecek. Faturadaki düşüş ise meskenlerde olduğu gibi kademeli bir tarife veya 'konut' ile 'ticarethane' arasında ara tarife formülü ile sağlanacak.

Konutta kademeli tarife sınırı değişmişti
Konutta kademeli tarifede sınır 150 kWh'dan 210 kWh'ye çıkarılmıştı. 210 KWh'ya kadar kadar olan tüketimler kilovatsaat başına vergiler dâhil 1,37 TL'den, bunun üzerindeki her kilovatsaat tüketim ise 2,06 TL'den faturalandırılacak. Yeni sistemle 210 KWh elektrik tüketen bir konutun faturası önceki kademeye göre 41 lira düşmüştü.

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