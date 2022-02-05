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ABD'de benzin fiyatları sekiz yılın zirvesinde ABD Başkanı Joe Biden zor durumda

ABD'de benzin fiyatları sekiz yılın zirvesinde ABD Başkanı Joe Biden zor durumda

Uzun süredir yükselen enflasyonun etkilerinin tartışıldığı ABD'de ortalama benzin fiyatı son sekiz yılın zirvesine çıktı.

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ABD’de ortalama benzin fiyatı son sekiz yılın zirvesine çıkarken bu durumun bir süredir yakıt fiyatlarını düşürmeye çalışan ABD Başkanı Joe Biden’ı zor durumda bırakabileceği belirtiliyor.

AAA’nın internet sitesinde yayımladığı verilere göre galon başına benzin fiyatı 3,423 dolara çıkarak Eylül 2014’ten beri en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. Bazı bölgelerde ortaya çıkan üretim sorunları ve talebin arzı geçtiğine dair işaretlerle petrol fiyatları güçlenmeye devam ediyor.

Yakıt fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor
Biden yönetiminin onlarca yılın zirvesini gören enflasyonu dizginlemek için sarf ettiği tüm çabalara rağmen yakıt fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Önde gelen tüketici ülkeler hali hazırda acil durum rezervlerini kullanmış olsa da yükselişe geçen ham petrol piyasasını kontrol etmek adına pek bir şey yaptığı söylenemez.

“Benzin 3,30 dolarken varili 80 dolara çekilerek ortaya çıkan 3,40 dolar üstü fiyatın Biden’ın üzerinde ciddi bir baskı oluşturacaktır” diyen Standart Chartered Emtia Direktörü Paul Horsnell Rusya ile yaşanan durum göz önüne alındığında yönetimin daha piyasaya sürmediği yeni bir stok salımı daha yapabileceğini belirtti.

Valero Energy Corp. CCO’su Gary Simmons şirketin son konferans görüşmesinde küresel tüketimin 2019 yazındaki seviyelere yetişme yolunda olduğunu kaydetti. Ülkelerin stokları da yılın bu dönemi olması gerektiği gibi artarken hala 5 yıllık ortalamanın altında bulunuyor.

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