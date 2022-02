Fehmi Koru herkesi uyardı: Evlerimizdeki tehlikelerin farkında mıyız?

Fehmi Koru, Facebook, Twitter Youtube, Apple, modem ve akıllı televizyonlarla herkesin izlendiğini elde edilen verilerin paylaşıldığına dikkat çekti.

İnternet, gelişen teknoloji, kullandığımız cihazlar, indirilen programlar ve sosyal medya platformları, kolaylıklar sağladığı gibi beraberinde riskleri de getiriyor.

Fehmi Koru, hemen herkesin yakından takip edildiğini "Evlerimizdeki tehlikelerin farkında mıyız? CHP bazılarının farkında…" başlıklı yazısında kaleme aldı.

Geçtiğimiz hafta sonu sosyal medya trollerini anlatan Kılıçdaroğlu'nun videosuna değinen Koru, başka tehlikelere dikkat çekti.

Para karşılığı kişilerin verileri kullanılıyor

"Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı ‘trol saldırıları’ konusu kuşkusuz önemli, ancak ondan daha önemli olan, Facebook, Twitter, TikTok, İnstagram, Pinterest ve benzeri programların dev bilgisayarlarla izledikleri kullacılarının kişisel özelliklerini para mukabili sağladıkları kişi ve kuruluşların, o verileri sosyal medya üzerinden yürüttükleri propaganda kampanyaları sırasında tepe tepe kullanmaları…

Nelerden hoşlanıyor, nelerden nefret ediyorsunuz, hangi ürünleri satın alıyorsunuz, ne tür zevkleriniz var, hangi konulara ilgi duyuyorsunuz, takip ettiğiniz gazeteler, yazarlar kimler, televizyon programları hangileri, siyasi eğilimleriniz neler, hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz…

ABD’nin son iki başkanlık seçimi (2016 ve 2020) ile bazı Avrupa ülkelerindeki seçimler bu tür bilgiler sayesinde uzaktan etkilendi.

Takip ettiğiniz sosyal medya platformları bizleri izleyerek hepimizle ilgili bir profile sahip oluyor. O profil olağanüstü değerli, kullanmasını bilene…

Pek çok tanıdığım, kullandıkları cihazların kendilerini yakından izlediklerinin farkında görünüyor. Bulunduğum ortamlarda, “Hangi konuda arama motoruna başvurmuşsam, hemen arkasından girdiğim sayfada karşıma o aramamla ilgili bir ürün reklamı çıkıyor” diyenlerle karşılaşıyorum.

“Konuştuklarımızı da cihazlarla dinliyorlar"

Kuşkular doğrudur. Son zamanlarda “Konuştuklarımızı da cihazlarla dinliyorlar galiba, aramızda geçen sohbette kullandığım bir ürün ismi internet üzerinde reklam haline dönüştü” tespiti yapan da çıkıyor.

Artık insanlar biliyor; sosyal medya bu sonuçları doğurmaya elverişli bir zemin.

Bir süredir YouTube’taki videolarla yakından ilgileniyorum. YouTube’dan bir konu araması yaptığımda, bana derhal onlarca başka benzer video tavsiyesinde bulunuyor. Tavsiyelerinden farklı bir konu tercih ettiğimde bu kez hemen onun benzerlerini karşıma çıkarıyor.

Facebook'un kötü imajı

Zaten bu yüzden konunun bilincinde olanlar Facebook ve benzerlerinden ürküyor, hatta nefret ediyorlar. ABD’de yapılan bir araştırmada, yalnızca yüzde 10’luk bir grubun Facebook’un topluma hayırlı bir hizmet sunduğu kanaatinde olduğu anlaşıldı. Yüzde 56 ‘olumsuz’, yüzde 33 de ‘ne olumlu ne de olumsuz’ etkisi olduğu kanaatinde. Facebook’u her gün kullananlar, onun hakkında onunla ilgisizlerden üç kat daha olumsuz görüşe sahipler.

Şu yakınlarda çıkan iki eserde, sosyal medya platformlarının, giderek demokratik değerleri zayıflattığı konusu işleniyor. ABD’de geçen yılın ilk günlerinde yaşanan, saldırgan tiplerin Kongre’yi basmasıyla sonuçlanan isyan hareketinin sosyal medya olmasaydı gerçekleşemeyeceğine dikkat çekiliyor.

[Kitaplardan biri Beth Simone Noveck’in eseri: ‘Solving Public Problems’ (Toplumun Sorunlarını Çözmek); üç imzalı diğerinin adı: ‘System Error_ Where Big Tech Went Wrong and How We Can Reboot’ (Sistem Hatası: Büyük Teknoloji Firmaları Nereye Savruldu, Nasıl Yeniden Yükleriz). Facebook’un anlamı için de şu makaleye bakılabilir: “The Largest Autocracy on Earth” (Yeryüzünün En Geniş Otokrasisi).]

CHP’liler siyaset dünyasının karşılaştığı sorunlardan yalnızca birinin, ‘trol saldırılarının’ farkındalar; belki diğerlerini de biliyorlar da henüz onlara eğilemediler.

Akıllı televizyonlar

Eğilinmesi gereken bir başka dev sorun kaynağı da hepimizin evlerinde mevcut: Akıllı televizyonlar (Smart TV’ler)…

Geçen hafta İngiliz Observer gazetesinde çıkan bir yazının başlığı şuydu: “Evinizin oturma odası köşesindeki casus”…

Modem üzerinden internetle irtibatlanan ve bilgisayar özelliği de kazanan televizyonlarda Netflix türü platformlara uzanıyor, Apple TV, Chromecast ve Amazon Fire gibi cihazlarla ufkumuzu daha da genişletiyoruz ya, işte o televizyonlar ve cihazlar bizi hem izliyor hem de birileri tarafından gözlenmemize yarıyor.

ABD/Boston’daki Northeastern Üniversitesi ile Londra’daki Imperial College’in ortak yürüttükleri bir araştırma, akıllı televizyonların, indirilen programlara veri gönderdiğini, hatta aboneliği olmayanların bilgilerinin bile Netflix’e yol bulduğunu ortaya koydu.

Teknolojiye sırtımızı dönmek mümkün değil elbette; ancak kullandığımız cihazlar ile programların tehlikelerini de bilelim.