BIST 1.944
DOLAR 13,56
EURO 15,54
ALTIN 788,50
HABER /  POLİTİKA

Saadet Partisi’nde istifa depremi: Kritik isim iş insanı Mustafa Tuncer görevi bıraktı

Saadet Partisi’nde istifa depremi: Kritik isim iş insanı Mustafa Tuncer görevi bıraktı

İş insanı Mustafa Tuncer, Saadet Partisi'ndeki Genel İdare Kurulu Üyeliği görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Abone ol

İş insanı Mustafa Tuncer, istifa haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Tuncer, “İş yoğunluğum ve seyahatlerimin sıklığı sebebiyle Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyeliği görevimden müsaade istemiş bulunmaktayım. Beni bu göreve layık gören, birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğum Genel Başkanımız Sayın Temel Karamollaoğlu’na ve tüm ekibe teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Tuncer yaptığı bir diğer açıklamada "Çevremize, ülkemize faydalı işler yapabilmenin birçok yolu vardır. "iş yoğunluğu" içinde üretmek, istihdam oluşturmak, müesseseler açmak da bir hizmet vesilesidir. Siyaseten sırf "Titr" tutmak için koltuğa oturmamalı insan; Koşabilecek yeni nefeslerin de önünü açabilmeli..." dedi.



Mustafa Tuncer kimdir
İstanbul Ünivesitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Mustafa Tuncer, 90’lı yılların sonunda ABD’ye gelerek ticari hayata atılmış ve başarı merdivenlerini hızla tırmanmıştır. Çeşitli iş kollarında girişimleri bulunan Tuncer, özellikle doğal taş sektöründe faaliyet gösteren Troy Granite isimli şirketi ile adından söz ettirmiş, bu alanda, 2012 yılında Delaware eyaletinin en hızlı büyüyen ikinci, Amerika genelinde ise 656’ıncı şirketi seçilmiştir. Toplumsal faaliyetlerde de faal olarak yer alan İşadamı Tuncer, aynı zamanda İstanbul Univesitesi Mezunları Amerika Şubesi Başkanlığı başta olmak üzere çeşitli milli ve manevi faaliyetlerin düzenlendiği platformlara yaptığı destekleri ile bilinmektedir.

ÖNCEKİ HABERLER
PKK'ya iki bölgede darbe 14 terörist öldürüldü
PKK'ya iki bölgede darbe 14 terörist öldürüldü
Yargıtay'dan haftalık izin kararı! Milyonlarca özel sektör çalışanını yakından ilgilendiriyor
Yargıtay'dan haftalık izin kararı! Milyonlarca özel sektör çalışanını yakından ilgilendiriyor
Orman yangınlarına karşı yeni birim kuruldu
Orman yangınlarına karşı yeni birim kuruldu
Fehmi Koru herkesi uyardı: Evlerimizdeki tehlikelerin farkında mıyız?
Fehmi Koru herkesi uyardı: Evlerimizdeki tehlikelerin farkında mıyız?
Sağlık Bakanlığı taramalarında ortaya çıktı! Antibiyotik ilaçları sebep oldu
Sağlık Bakanlığı taramalarında ortaya çıktı! Antibiyotik ilaçları sebep oldu
TESK Başkanı Palandöken'den elektrik zamları için çağrı: Geri alınmalı
TESK Başkanı Palandöken'den elektrik zamları için çağrı: Geri alınmalı
Bursa'da cinnet getiren damat dehşet saçtı! Kurşun yağdırıp intihar etti: Ölü ve yaralılar var
Bursa'da cinnet getiren damat dehşet saçtı! Kurşun yağdırıp intihar etti: Ölü ve yaralılar var
Öğretmenler Meslek Kanunu'na tepkili: Beklentileri karşılamadı
Öğretmenler Meslek Kanunu'na tepkili: Beklentileri karşılamadı
'Kovuldu' denmişti! Milyonları duygulandıran Dilara öğretmenle ilgili Milli Eğitim açıklama yaptı: Meğer...
'Kovuldu' denmişti! Milyonları duygulandıran Dilara öğretmenle ilgili Milli Eğitim açıklama yaptı: Meğer...
Sancaktepe'de sürücü çarptığı kadına birkaç saniye bakıp kaçtı o anlar kamerada
Sancaktepe'de sürücü çarptığı kadına birkaç saniye bakıp kaçtı o anlar kamerada