BIST 1.944
DOLAR 13,56
EURO 15,54
ALTIN 788,50
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

Pandemide online kreş için mahkemeden emsal karar!

Pandemide online kreş için mahkemeden emsal karar!

Adana 3. Tüketici Mahkemesi, pandemi nedeniyle online eğitim veren özel kreşler için kritik bir karara imza attı.

Abone ol

Dava dosyasına göre, Adana’da yaşayan avukat Nazlı Kesti, 3.5 yaşındaki çocuğunu, özel bir okulun kreşine gönderiyordu. Ancak pandemi nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilince küçük çocuk kreşe devam edemedi.

Özel okul, salgın döneminde hafta içi her gün 10’ar dakikalık online eğitim vermeye başladı. Fakat yaşları 3, 3.5 arasında değişen küçük öğrencilerin derslere ilgisi sağlanamadı, dersler verimsiz geçti. Kesti Ailesi de bunun üzerine, ödediği ücretin iadesini talep etti. Ancak okul reddetti. Seyhan Kaymakamlığı İlçe Hakem Heyetine Başkanlığı’na yaptığı başvuru da reddedilince Nazlı Kesti, Adana 3. Tüketici Mahkemesi’ne dava açtı. 24 Aralık 2021 tarihinde davayı karara bağlayan mahkeme, “Okul öncesi eğitiminin yüz yüze yapılması gerekir” diyerek ödenen kreş ücretinin iadesine karar verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Orman yangınlarına karşı yeni birim kuruldu
Orman yangınlarına karşı yeni birim kuruldu
Fehmi Koru herkesi uyardı: Evlerimizdeki tehlikelerin farkında mıyız?
Fehmi Koru herkesi uyardı: Evlerimizdeki tehlikelerin farkında mıyız?
Sağlık Bakanlığı taramalarında ortaya çıktı! Antibiyotik ilaçları sebep oldu
Sağlık Bakanlığı taramalarında ortaya çıktı! Antibiyotik ilaçları sebep oldu
TESK Başkanı Palandöken'den elektrik zamları için çağrı: Geri alınmalı
TESK Başkanı Palandöken'den elektrik zamları için çağrı: Geri alınmalı
Öğretmenler Meslek Kanunu'na tepkili: Beklentileri karşılamadı
Öğretmenler Meslek Kanunu'na tepkili: Beklentileri karşılamadı
'Kovuldu' denmişti! Milyonları duygulandıran Dilara öğretmenle ilgili Milli Eğitim açıklama yaptı: Meğer...
'Kovuldu' denmişti! Milyonları duygulandıran Dilara öğretmenle ilgili Milli Eğitim açıklama yaptı: Meğer...
Sancaktepe'de sürücü çarptığı kadına birkaç saniye bakıp kaçtı o anlar kamerada
Sancaktepe'de sürücü çarptığı kadına birkaç saniye bakıp kaçtı o anlar kamerada
Marketler uslanmıyor! İndirim diye böyle kandırdılar ceza yağdı
Marketler uslanmıyor! İndirim diye böyle kandırdılar ceza yağdı
Bursa'da metrelerce kuyruk oluştu! Eksi 10 derecede bu çeşmeye akın ettiler
Bursa'da metrelerce kuyruk oluştu! Eksi 10 derecede bu çeşmeye akın ettiler
ABD'nin operasyon düzenlediği DEAŞ lideri El Kureyşi PKK'ya altın yağdırmış
ABD'nin operasyon düzenlediği DEAŞ lideri El Kureyşi PKK'ya altın yağdırmış