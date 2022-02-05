BIST 1.944
DOLAR 13,56
EURO 15,54
ALTIN 788,50
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kilis'te bu oğlağı görenler şaşkına döndü! Ürperdim, ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım, yüksek ihtimalle...

Kilis'te bu oğlağı görenler şaşkına döndü! Ürperdim, ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım, yüksek ihtimalle...

KİLİS’in Musabeyli ilçesinde gözü alnında olan bir oğlak dünyaya geldi. Görenleri şaşırtan oğlak, “Tepegöz” olarak adlandırılıyor.

Abone ol

Musabeyli ilçesine bağlı Gökmusa köyünde hayvancılıkla uğraşan Ahmet Kartal’ın keçisi dün akşam gözü alnında bir dişi oğlak dünyaya getirdi. Daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmadığını anlatan Kartal, “İlk gördüğümde ürperdim. Oğlak ses vermedi, fotoğrafını çektiğimde gördüğünü hissettim. 25 yıldır bu işi yapıyorum. İlk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Annesinden süt içirmeye çalıştım ama bir türlü başarılı olamadım. Yüksek ihtimal yaşamaz diye düşünüyorum. Daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. Gözü olmayan oğlak gördüm ama böylesini hiç görmedim. İlk kez böyle bir şey görüyorum. Görenler de şaşırıyor. Ha alırım yaşatırım diyen olursa verebilirim. Çünkü süt emmiyor” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
MHP lideri Devlet Bahçeli Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti
MHP lideri Devlet Bahçeli Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti
42 İstanbul Yazılım okulunda öğrencilere iş garantili ve ücretsiz yazılım öğrenme fırsatı
42 İstanbul Yazılım okulunda öğrencilere iş garantili ve ücretsiz yazılım öğrenme fırsatı
Enflasyon Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı'nı ters köşe yaptı: Beklemediğim...
Enflasyon Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı'nı ters köşe yaptı: Beklemediğim...
Saadet Partisi’nde istifa depremi: Kritik isim iş insanı Mustafa Tuncer görevi bıraktı
Saadet Partisi’nde istifa depremi: Kritik isim iş insanı Mustafa Tuncer görevi bıraktı
Yargıtay'dan haftalık izin kararı! Milyonlarca özel sektör çalışanını yakından ilgilendiriyor
Yargıtay'dan haftalık izin kararı! Milyonlarca özel sektör çalışanını yakından ilgilendiriyor
Pandemide online kreş için mahkemeden emsal karar!
Pandemide online kreş için mahkemeden emsal karar!
Orman yangınlarına karşı yeni birim kuruldu
Orman yangınlarına karşı yeni birim kuruldu
Fehmi Koru herkesi uyardı: Evlerimizdeki tehlikelerin farkında mıyız?
Fehmi Koru herkesi uyardı: Evlerimizdeki tehlikelerin farkında mıyız?
Antalya'da tek eşi benzeri yok! 235 kişiden sadece bu kaldı: Türkçe çevirisinde bakın ne yazıyor
Antalya'da tek eşi benzeri yok! 235 kişiden sadece bu kaldı: Türkçe çevirisinde bakın ne yazıyor
Sağlık Bakanlığı taramalarında ortaya çıktı! Antibiyotik ilaçları sebep oldu
Sağlık Bakanlığı taramalarında ortaya çıktı! Antibiyotik ilaçları sebep oldu