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İstanbul Havalimanı Avrupalı rakiplerine fark attı

İstanbul Havalimanı Avrupalı rakiplerine fark attı

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) geçen haftayı kapsayan uçuş verilerine göre İstanbul Havalimanı, Avrupalı rakiplerini geride bırakarak 7 bin 55 seferle zirvede yer aldı.

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2020 ve 2021’de iki yıl üst üste Avrupa’daki havalimanları arasında en çok yolcu ağırlayan havalimanı olma unvanını elinde bulunduran İstanbul Havalimanı, geçtiğimiz haftanın uçuş verilerinde de zirvedeki yerini korudu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerine göre 27 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında İstanbul Havalimanı’ndan toplam 7 bin 55 uçuş gerçekleşti. Bahsi geçen tarih aralığında en yüksek günlük uçuş rakamına ise 960 seferle 30 Ocak günü ulaşıldı. Listede Amsterdam Schiphol 6 bin 474 seferler ile ikinci sırada yer alırken, Madrid Barajas Havalimanı 6 bin 123 uçuşla üçüncü, Paris Caharles De Gaulle Havalimanı ise 6 bin 25 seferler 4’üncü sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA’nın konuya ilişkin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise “Avrupa’da zirvedeyiz! 27 Ocak - 3 Şubat Eurocontrol verilerine göre en çok uçuş yapılan havalimanı olduk. Sağlıklı ve emniyetli nice uçuşlar dileriz” denildi.

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