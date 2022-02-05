Rusya Ukrayna'yı işgal ediyor son dakikası panik yarattı! Bloomberg ortalığı karıştırdı

Savaşın eşiğindeki Rusya Ukrayna gerilimi için son haber panik yarattı. Bloomberg haber sitesi, canlı hesabından 'Rusya Ukrayna'yı işgal ediyor' başlıklı bir başlık yayınladı. Haber yayınlandıktan sonra yaklaşık yarım saat manşette kaldı. Bloomberg, daha sonra haberin yanlışlıkla yayınlandığını söyleyerek özür diledi.

New York Post'ta yer alan habere göre, Bloomberg sitesindeki canlı haber kısmında 'Rusya Ukrayna'yı işgal ediyor' başlıklı bir başlık yayınladı.

Yarım saat sitede kalan başlığa tıklayan kullanıcılar hata sayfasına yönlendirildi.

Haber ajansı, birçok senaryo için manşet hazırladıklarını ve 'Rusya Ukrayna'yı İşgal Ediyor' başlığının yanlışlıkla yayınladıklarını söyleyerek hatayı kabul etti.

Siteden yapılan açıklamada, "Hatadan derin üzüntü duyuyoruz. Başlık kaldırıldı ve nedenini araştırıyoruz" denildi.

ABD Rusya'nın Ukrayna işgali için sahte video hazırladığını iddia etmişti

Rusya'nın Ukrayna işgali için sahte video üretebileceğine dair ellerinde bilgi olduğunu ifade eden ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, bu açıklamasına dair kanıt gösteremeyince bir gazeteci ile polemik yaşadı.

Price, günlük basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye zemin hazırlamak üzere sahte bir saldırı videosu hazırlayabileceğini ortaya attı.

Associated Press'in Dışişleri Bakanlığı muhabiri, sözcüye bunun için kanıt gösterip gösteremeyeceğini sordu. Price, "Kanıt şu anda size ifade ettiğimdir." şeklinde yanıt verince salonda tansiyon yükseldi.

Muhabir, bunun bir kanıttan ziyade bir iddia veya açıklama olduğunu belirterek "Kanıtınız nedir? Bu kriz aktörleri gibi, (komplo teorisyeni) Alex Jones'un işleri gibi şeylerdir." yanıtını verdi. Sözcü, bu bilginin ABD istihbaratının elindeki bilgilerden derlendiğini ifade edince, muhabir bunların kanıt sayılamayacağını belirtti.