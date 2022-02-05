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Trafikte yol verme tartışması büyüdü kavga ettikleri kişinin dükkanını pompalı tüfekle bastı

Trafikte yol verme tartışması büyüdü kavga ettikleri kişinin dükkanını pompalı tüfekle bastı

Ankara’da trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştıkları kişinin dükkanını pompalı tüfekle basan şahıs dehşet saçtı.

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Çevreye rastgele ateş eden şehir magandasının silahından çıkan saçmalar bir kişinin yaralanmasına neden oldu.

Olay, Keçiören ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte yol verme meselesi yüzünden tartışan iki grup arasında gerginlik çıktı.

Yaşanan gerginlik gruplardan birisinin diğerinin dükkanını pompalı tüfekle basmasıyla devam etti. Cadde ortasında etrafa rastgele ateş eden şahıs, trafikte tartıştığı kişilerden birisini yaraladı. Olayın yaşandığı yere çevrede bulunan vatandaşların ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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