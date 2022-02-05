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Çorum'da feci kaza! Geri geri giden tır otomobilin üstünden geçti: Ölü ve yaralılar var

Çorum'da feci kaza! Geri geri giden tır otomobilin üstünden geçti: Ölü ve yaralılar var

ÇORUM’da arızalanınca rampadan geri gitmeye başlayan tır, hızla gelen otomobilin üzerine çıktı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı.

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Kaza, Çorum-Samsun karayolu Sıklık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rampaya tırmanan Gürcistan plakalı Murat Ustabaş idaresindeki tır arızalanınca geri gitmeye başladı. Hızla geri giden tır, yolda seyir halinde olan 66 LP 131 plakalı otomobilin üzerinden geçti. Kazada otomobilde bulunan Kemal Çalışkan hayatını kaybederken, Onur E. ve Yaşar C. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebi ile yolun Samsun istikameti trafiğe kapandı. Ekipler olay yerindeki incelemelerini sürdürüyor.

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