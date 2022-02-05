BIST 1.944
DOLAR 13,56
EURO 15,54
ALTIN 788,50
HABER /  DÜNYA

NATO'dan Ukrayna mesajı! Rusya'nın isteği kabul mu oluyor?

NATO'dan Ukrayna mesajı! Rusya'nın isteği kabul mu oluyor?

Batı-Moskova hattında gerilim Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı asker yığınağı nedeniyle Soğuk Savaş sonrası dönemin zirvesindeyken NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana, "Kimsenin Ukrayna'nın yakın zamanda NATO'ya katılacağını söylediği yok" dedi.

Abone ol

Ukrayna'nın NATO'ya alınmaması, Batı askeri ittifakıyla sınır paylaşmak istemeyen Rusya'nın krizdeki ana taleplerinden birisi. ABD ve NATO, Ukrayna'ya üyelik kapısını kapamayı reddediyor. Ancak Geoana, bu kapının kapatılmamasının Ukrayna'nın yakın zamanda ittifaka girmesi anlamına gelmediğini vurguladı.

France 24'e konuşan Geoana, "Kimsenin Ukrayna'nın yakın zamanda NATO'ya katılacağını söylediği yok. Ukrayna'nın kendi içinde birçok konuda reforma gitmesi gerekiyor" dedi.

Mevcut olarak NATO içinde Ukrayna'nın ittifaka alınıp alınmaması konusunda fikir birliği olmadığını vurgulayan Geoana, "Ancak hiçbir üçüncü partinin başka bir egemen ülkenin hangi organizasyona katılmak isteyeceği konusunda veto hakkı yok" dedi ve Kiev'in üyeliği konusunda son kararı NATO üyelerinin vereceğine dikkat çekti.

"İttifak, potansiyel bir savaşa askeri olarak dahil olmayacak"
Geoana ayrıca NATO'nun potansiyel bir Rusya-Ukrayna savaşına askeri olarak dahil olmayacağını belirtti. Geoana, "Ukrayna'ya birçok farklı yolla destek veriyoruz. Üye ülkeler ayrıca destek veriyor. Bunu Rusya'yı saldırmaktan vazgeçirmek ve Kremlin'e olası zararları göstermek için yapıyoruz" dedi.

NATO Genel Sekreter Yardımcısı, "Ukrayna'ya yeni bir askeri müdahale, Rusya için net bir kayıp olur" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın "NATO, kapımıza dayandı" söylemine de değinen Geoana, 2014'te Kırım'ın ilhak edilmesinden önce doğu cephesine NATO askeri gönderilmediğini hatırlattı: "Rusya'nın kendi hamleleri buna yol açtı".

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Vefa Küçük'ten adaylık açıklaması
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Vefa Küçük'ten adaylık açıklaması
1 aydır devam ediyor! Balıkesir'de deniz 15 metre çekildi: Eski haline gelmedi
1 aydır devam ediyor! Balıkesir'de deniz 15 metre çekildi: Eski haline gelmedi
Ümraniyespor Mevlüt Erdinç'i kadrosuna kattı
Ümraniyespor Mevlüt Erdinç'i kadrosuna kattı
Trafikte yol verme tartışması büyüdü kavga ettikleri kişinin dükkanını pompalı tüfekle bastı
Trafikte yol verme tartışması büyüdü kavga ettikleri kişinin dükkanını pompalı tüfekle bastı
Fenerbahçe’nin borcu 5 milyar 977 milyon TL
Fenerbahçe’nin borcu 5 milyar 977 milyon TL
Malatya'da yarışmada birinci oldu! Otomobil fiyatına güvercin: Gelen teklifi kabul etmedi
Malatya'da yarışmada birinci oldu! Otomobil fiyatına güvercin: Gelen teklifi kabul etmedi
Enes Ünal 2 gol attı maçı Stefan Kuntz da izledi
Enes Ünal 2 gol attı maçı Stefan Kuntz da izledi
Devlet Bahçeli'den seçimler için teşkilata talimat
Devlet Bahçeli'den seçimler için teşkilata talimat
Memleket Partisi ittifaka katılacak mı? Muharrem İnce ittifak kararını açıkladı
Memleket Partisi ittifaka katılacak mı? Muharrem İnce ittifak kararını açıkladı
Cumhurbaşkanı imzaladı Bakanlıklara atama kadrosu verildi
Cumhurbaşkanı imzaladı Bakanlıklara atama kadrosu verildi