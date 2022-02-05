NATO'dan Ukrayna mesajı! Rusya'nın isteği kabul mu oluyor?

Batı-Moskova hattında gerilim Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı asker yığınağı nedeniyle Soğuk Savaş sonrası dönemin zirvesindeyken NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana, "Kimsenin Ukrayna'nın yakın zamanda NATO'ya katılacağını söylediği yok" dedi.

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Ukrayna'nın NATO'ya alınmaması, Batı askeri ittifakıyla sınır paylaşmak istemeyen Rusya'nın krizdeki ana taleplerinden birisi. ABD ve NATO, Ukrayna'ya üyelik kapısını kapamayı reddediyor. Ancak Geoana, bu kapının kapatılmamasının Ukrayna'nın yakın zamanda ittifaka girmesi anlamına gelmediğini vurguladı.

France 24'e konuşan Geoana, "Kimsenin Ukrayna'nın yakın zamanda NATO'ya katılacağını söylediği yok. Ukrayna'nın kendi içinde birçok konuda reforma gitmesi gerekiyor" dedi.

Mevcut olarak NATO içinde Ukrayna'nın ittifaka alınıp alınmaması konusunda fikir birliği olmadığını vurgulayan Geoana, "Ancak hiçbir üçüncü partinin başka bir egemen ülkenin hangi organizasyona katılmak isteyeceği konusunda veto hakkı yok" dedi ve Kiev'in üyeliği konusunda son kararı NATO üyelerinin vereceğine dikkat çekti.

"İttifak, potansiyel bir savaşa askeri olarak dahil olmayacak"

Geoana ayrıca NATO'nun potansiyel bir Rusya-Ukrayna savaşına askeri olarak dahil olmayacağını belirtti. Geoana, "Ukrayna'ya birçok farklı yolla destek veriyoruz. Üye ülkeler ayrıca destek veriyor. Bunu Rusya'yı saldırmaktan vazgeçirmek ve Kremlin'e olası zararları göstermek için yapıyoruz" dedi.

NATO Genel Sekreter Yardımcısı, "Ukrayna'ya yeni bir askeri müdahale, Rusya için net bir kayıp olur" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın "NATO, kapımıza dayandı" söylemine de değinen Geoana, 2014'te Kırım'ın ilhak edilmesinden önce doğu cephesine NATO askeri gönderilmediğini hatırlattı: "Rusya'nın kendi hamleleri buna yol açtı".