Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika enflasyon ve hayat pahalılığı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak-Kilimli Yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katıldı. Bu projeyle 40 dakikalık yol 5 dakikaya inecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında enflasyon ve hayat pahalılığı meselesine de değindi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak'a gitme planını iptal etmişti. Cumhurbaşkanı açılış programına videokonferans yöntemiyle katıldı. Erdoğan'ın gündeminde ekonomik gelişmeler vardı. Elektrikte kademeli tarifede düşük tarifeyi 210 kilovatsaate çıkarmakla dar gelirli vatandaşların bir nebze rahatlayacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Çalışanların kazancını koruyacağız" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

-Sizinle Zonguldak'ta yüz yüze görüşmek için planladığımız ziyareti hava şartları sebebiyle bugüne ertelemiştik. Bugün de soğuk algınlığı sebebiyle gelemedik. Kısmet değilmiş. Canlı bağlantıyla da olsa açılışımızı gerçekleştirmek istedik. Zonguldak hep emeğin sembolü olmuştur.

-Bu tünelin adını, bu şehrin evladı Prof. Dr. Teoman Duralı'nın ismini verdik. Teoman Duralı 1 ve 2 tünellerinin resmi açılışını buradan yapıyoruz. Bu tünellerle birlikte Zonguldak Kilimli arasındaki mesafe 40 dakikadan 5 dakikaya inecek.

-Salgın döneminde herkes içine kapanırken bizim üretim ve ihracata yüklenmemizin sebebi fırsatı değerlendirmekti. Sizler gördünüz döviz kuru üzerinden ekonomimizi çökertmeye çalıştılar. Aldığımız tedbirlerle bu sinsi planı sizlerle etkisiz hale getirdik. Kur dalgalanmalarının etkisiyle enflasyonla arzu etmediğimiz bir yükseliş yaşandı. Hayat pahalılığı altında çalışanlarımızı ezdirmemek için asgari ücretten pek çok alanda düzenlemeler yaptık. Hayat pahalılığı meselesini de çözeceğiz. Milletimizin hak ettigi refah düzeyine gelmesi için ne gerekiyorsa yapacağız.

-Enflasyon farkı başta olmak üzere tüm çalışanlarımızın kazanç seviyelerini korumaya devam edeceğiz. Elektrik faturaları ile ilgili şikayetlerin artması nedeniyle en düşük tarife miktarını aylık 150 kilovattan 210 kilovata çıkardık. İnşallah bu gelişme dar gelirli vatandaşlarımızı bir nebze rahatlatacak.

Ziyareti iptal etmişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 5 Şubat 2022 günü Zonguldak’a gelerek Teoman Duralı Tünelleri, Karaelmas Köprülü Kavşak ve Kilimli Sahil Yolu toplu açılış töreni gerçekleştirmesi ve Madenci Anıtı önünde miting yapması planlanıyordu. Kentteki tüm hazırlıklar sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Zonguldak ziyaretinin iptal edildiği açıklandı.