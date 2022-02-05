Isparta felaketi yaşadı! Şehrin elektriği günlerdir yoktu, kombiler çalışmıyor!
ISPARTA'da dün etkili olan kar yağışı sonrası elektrik telleri hasar gördü. Gece yarısı kopan elektrik tellerinin birbirine sürtmesi sonucu çıkan kıvılcımlar geceyi aydınlattı. Elektrik tellerinin birbirine sürtüp kıvılcım çıkardığı anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi. Şehir saatlerce elektriksiz kaldığı için ısınma da olmadı vatandaşlar evlerinde soğukla savaştı. Elektrik şirketi AEDAŞ'tan son dakika açıklaması geldi.
Isparta’yı 2 gündür etkisi altına kar yağışında kent merkezinde kar 40 santimetreyi geçti. Kar yağışının etkili olması sonrası tellerde baskı oluşturan karlar elektrik tellerini koparak kıvılcım çıkmasına sebep oldu. Gece yarısı kopan elektrik telleri geceyi aydınlattı. Sabah saatlerinde elektrik verilmeye başlandı ancak hala elektrik verilmeyen bölgeler var. Bakan Fatih Dönmez bölgeye gideceğini açıkladı.
Perişanlık yaşandı
Kesinti nedeniyle hem ticarethanelerde hem de konutlardaki soğuk zinciri kırıldı. Buzdolabında gıda muhafaza eden vatandaşlar mağdur oldu. Derin dondurucudaki yiyecekler bozuldu. Hava sıcaklığının eksi derecelerde olduğu bir dönemde elektrik kesintisi nedeniyle vatandaşlar ısınma ihtiyaçlarını da karşılayamadı. Isparta’da tıbbi cihaz desteğiyle yaşamını sürdüren vatandaşlar da kesinti nedeniyle ciddi mağduriyetler yaşadı.
Ekipler müdahale etti
582 alçak gerilim kesinti ihbarına, 201 saha personeli ve 75 araç ile müdahale edildi. Çalışmalar kapsamında elektrik abonelerinin yüzde 95’ine enerji sağlandı. Öte yandan herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek için 3.056 kilowatt toplam gücünde 20 jeneratör de kritik noktalarda konumlandırıldı.
AEDAŞ'tan açıklama
Antalya, Burdur ve Isparta’da elektrik dağıtımını üstlenen Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ. Isparta’da 3 Şubat tarihinden bu yana etkili olan kar yağışının ardından bilançoyu açıkladı. Açıklamada, “Saatlerce hiç durmadan yağan karın oluşturduğu yükün ve aşırı buzlanmanın etkisi ile ne yazık ki önemli sayıda enerji nakil hattı ağır hasar aldı. Şirketimiz, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen uyarı çerçevesinde kar yağışı başlamadan önce harekete geçmiş ve “kriz masası” oluşturarak yoğun bir şekilde çalışmalarına başlamıştır. Isparta ili genelinde 299 bin abonemiz bulunmakta olup abonelerimizin yüzde 95’ine an itibari ile enerji sağlandı” denildi.