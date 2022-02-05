Isparta felaketi yaşadı! Şehrin elektriği günlerdir yoktu, kombiler çalışmıyor!

AEDAŞ'tan açıklama

Antalya, Burdur ve Isparta’da elektrik dağıtımını üstlenen Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ. Isparta’da 3 Şubat tarihinden bu yana etkili olan kar yağışının ardından bilançoyu açıkladı. Açıklamada, “Saatlerce hiç durmadan yağan karın oluşturduğu yükün ve aşırı buzlanmanın etkisi ile ne yazık ki önemli sayıda enerji nakil hattı ağır hasar aldı. Şirketimiz, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen uyarı çerçevesinde kar yağışı başlamadan önce harekete geçmiş ve “kriz masası” oluşturarak yoğun bir şekilde çalışmalarına başlamıştır. Isparta ili genelinde 299 bin abonemiz bulunmakta olup abonelerimizin yüzde 95’ine an itibari ile enerji sağlandı” denildi.