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Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişindeki o ayrıntıya dikkat çekti Cinsel yönelim vurgusu

Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişindeki o ayrıntıya dikkat çekti Cinsel yönelim vurgusu

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni afişleri dikkat çekti. Haber Türk yazarı Kübra Par afişteki CHP ambleminin olmayışını ve eleştirilen cinsel yönelim vurgusunu analiz etti.

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HaberTürk yazarı Kübra Par, CHP’nin “Devlet şeffaf olacak, vatandaşına hesap verecek. Millet devleti denetleyecek”, “İnsan hakları, eşitlik ve özgürlükler kurumu kurulacak. Vatandaş sahipsiz kalmayacak" yazan pankartlarına dikkati çektiği bugünkü yazısında, “Afişlerde yer alan CHP ambleminin fazla ön planda olmaması sizde de adaylık çalışması izlenimi uyandırmadı mı?” diye sordu.

Öte yandan Par, pankartlardan birinde yer alan “cinsel yönelim” ifadesinden dolayı iktidara yakın medya tarafından eleştirildiğini hatırlatarak, “Bence hiçbir mahsuru yok ama siyasi etkisi konusunda şüpheliyim. Çünkü bu afişlerin hitap ettiği kesimler zaten hâlihazırda CHP’ye oy veriyor. Hadi bilemediniz muhalefet blokundaki partileri destekliyor. Oysa, 50+1 için Kılıçdaroğlu’nun bugüne kadar kendisine mesafeli duran seçmen gruplarına da mesaj verecek afişler astırması gerekirdi” görüşünü ifade etti.

“Bunun da en kılçıksız yolu ekonomik vaatlerini açıklamak olurdu” diyen Par, Kılıçdaroğlu’nun ekibini arayarak kampanyanın arka planını ve neden sadece demokrasi ve özgürlük konusunu kapsadığını sorduğunu aktardı. Par devamında aldığı yanıta ilişkin şunları kaydetti:

“Sayın Kılıçdaroğlu, iktidara geldiğimizde neler yapacağımızı 6 başlıkta anlatacağını söylemişti. Daha önce gençler ve kadınlarla ilgili vaatlerini anlattı, şimdi özgürlükleri anlatıyor. Önceki 2 başlıkla ilgili de afiş çalışması yapmıştık” yanıtını aldım.

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