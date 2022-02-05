Ekrem İmamoğlu 'Hiçbir konuda bizimle diyalog kurmadılar' dedi İBB sözcüsünün tweeti ortaya çıktı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün akşam katıldığı canlı yayında kendisine yönelik suikast iddiaları olduğunu ancak İçişleri Bakanlığı’nın gerekli önlemleri almadığını iddia etti. İBB Sözcüsü Murat Ongun ise, iddiaların gündeme geldiği dönemde uyarıldıklarını ve gereken tüm önlemlerin alındığını açıklamıştı.

Abone ol

DEAŞ sorumlusu Kasım Güler'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve kendisine yönelik suikast planı yaptıklarını belirten İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere hiçbir yetkilinin kendileriyle iletişim kurmadığını iddia etti.

Suikast planının vahimliğini anlatan İmamoğlu, "Bu ortamda İmamoğlu'nun etrafındaki insanları da mı düşünmüyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Murat Ongun: Koruma ve hassasiyet artırılmıştır

İmamoğlu'na DEAŞ tarafından suikast yapılacağı iddiaları gündeme gelmiş, iddialar sonrası İBB Sözcüsü Murat Ongun yaptığı açıklamada İçişleri Bakanlığı tarafından uyarıldıklarını ve gereken tüm önlemlerin alındığını açıklamıştı.

İmamoğlu ne demişti?

Tele 1'de Gazeteci Uğur Dündar’ın sunduğu Demokrasi Arenası programında konuşan İmamoğlu, şunları söylemişti:

"Bu çok ciddi bir konu. Bu tür konuların ne yazık ki üstünden teğet geçiliyor. Aynı MOBESE meselesi gibi. Bu konuyu en iyi analiz edecek insanların başında geliyorsunuz. Bu işe ciddi bakmak lazım. Güler ifadesinde birçok detay veriyor. ‘Bu arada suikast konusu medyaya düşünce eylemi gerçekleştirmedik’ diyor.

Bu konuyu ben medyadan öğrendim. Aralık 2020’de bu konuyla ilgili gazetelerde haber çıktı. Sayın İçişleri Bakanı açıklama yaptı. ‘İmamoğlu’na karşı suikast girişimi söz konusu değildir. Bunların medyayla paylaşılmasını tercih etmiyoruz’ diyor. İçişleri Bakanı hep yanılırsa herkesin oturup düşünmesi lazım. Bu ortamda İmamoğlu’nun etrafındaki insanları da mı düşünmüyorsunuz? Hiçbir konuda bizimle diyalog kurmadılar."