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Kar altında havadan görüntülenen Ilgaz dağları mest etti

İhlas Haber Ajansı
Kar altında havadan görüntülenen Ilgaz dağları mest etti

Çankırı-Kastamonu sınırında bulunan Ilgaz Dağı’nda kar kalınlığının 1,5 metreye yükselmesi ile kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Manzarası ile mest eden dağ havadan görüntülendi.

Kar altında havadan görüntülenen Ilgaz dağları mest etti

“Ilgaz, Anadolu’nun sen yüce bir dağısın” nağmeleri ile türkülere konu olan Çankırı-Kastamonu sınırındaki Ilgaz Dağı’nda kar kalınlığı 1,5 metreyi aştı. Hafta sonu Ilgaz Dağı’na çıkan vatandaşlar, eşsiz manzarayı cep telefonları ile ölümsüzleştirdi. 

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Kar altında havadan görüntülenen Ilgaz dağları mest etti

Ankara başta olmak üzere çevre illerden onlarca vatandaş, Çankırı Dağı’nı ziyaret ederek karın tadını çıkarttı. Eşsiz güzelliği ile büyüleyen Ilgaz Dağı drone ile havadan da görüntülendi.

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Kar altında havadan görüntülenen Ilgaz dağları mest etti

Çevre illerden bölgeye gelen vatandaşlar, ortaya çıkan kar manzarasını gördüklerinde şaşkınlıklarını gizleyemediklerini söylediler.

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Kar altında havadan görüntülenen Ilgaz dağları mest etti
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