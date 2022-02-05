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Gaziantep FK DG Sivasspor'u gole boğdu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Gaziantep FK DG Sivasspor'u gole boğdu

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 24. hafta mücadelesinde Gaziantep FK, DG Sivasspor'u konuk etti. Bol gollü geçen mücadeleyi ev sahibi ekip 5-1 galip bitirdi. Bu sonuçla iç sahadaki galibiyet serisini sürdüren Gaziantep FK puanını 35'e yükseltirken, Sivasspor ise 31 puanda kaldı.

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6. dakikada Maxim'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşa penaltı noktasında iyi yükselen Figueiredo'nun kafa vuruşu direkten döndü, dönen topu önünde bullan Papy düzgün bir vuruşla ev sahibini öne geçirdi.1-0

12. dakikada Maxim'in pasıyla sıfıra inen Kitsiou'nun ortasında kale önünde iyi yükselerek kafa vuruşunu yapan Muhammet Demir meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0

17. dakikada Halil İbrahim'in ceza sahası içi solundan penaltı noktasına yerden çevirdiği topu önünde bulunan Figueiredo'nun yaptığı vuruş yan direkten oyun alanına geri döndü.

28. dakikada Faycal Fajr'ın sağ kanattan yaptığı ortaya Gaziantep savunmasından önce iyi bir kafa vuruşu yapan Goutas, topu uzak köşeden ağlara göndererek farkı bire indirdi. 2-1

35. dakikada savunma arkasında atılan meşin yuvarlakla buluşan Yatabare'nin yerden sert şutu yan ağlarda kaldı.

38. dakikada Figueiredo'nun topuk pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Muhammet'in yerden sert şutunu kaleci Ali Şaşal ikim hamlede kontrol etti.

41. dakikada orta alanda rakipten topu kapan Muhammet Demir'in uzaklardan çektiği çok sert şut kaleciden döndü, dönen topu bir kez daha tamamlayarak filelere gönderen Papy farkı tekrar ikiye çıkardı. 3-1

44. dakikada Sivasspor'un tehlikeli noktadan kullandığı serbest vuruşta Kerem'in sert şutunu kaleci Günay direkt dibinde kornere çeldi.
45. dakikada Gaziantep FK'nın Kitsiou ile bulduğu dördüncü gol VAR incelemesi sonrası faul olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

47. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Faycal Fajr'ın sert şutu kaleci Günay'ın kucağında kaldı.

55. dakikada ani gelişen Gaziantep atağında Maxim'in pasıyla topla buluşan Figueiredo'nun ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruş yandan az farkla dışarı çıktı.

58. dakikada Sivasspor'un kullandığı köşe atışında topa iyi yükselen Kayode'nin kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

60. dakikada Furkan'ın ceza sahası sağından kale önüne çevirdiği topa kale önünde dokunan Figueiredo'nun vuruşunu kaleci Ali Şaşal güçlükle çeldi.

63. dakikada yapılan VAR incelemesi sonrası Sivassporlu Yatabare direkt kırmızı kart gördü.

66. dakikada Sivasspor'un Kayode ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

68. dakikada Gaziantep FK Furkan Soyalp'e ceza sahası içinde yapılan müdahale sonrası penaltı kazandı.

69. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Maxim, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak farkı üçe çıkardı. 4-1

74. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Max Gradel'in rakibini geçtikten sonra yaptığı plase vuruşu Günay yumrukladı, seken top direkten oyun alanına geri döndü.

76. dakikada orta alandan aldığı topla rakip ceza sahasına doğru ilerleyen Furkan'ın ceza yayı önünden yaptığı plase vuruş filelerle buluştu. 5-1

90. dakikada savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Sefa Yılmaz'ın vuruşu kaleci Günay'da kaldı.

Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Alpaslan Dedeş xx
Gaziantep FK: Günay Güvenç xxx, Stelios Kitsiou xxx, Papy Djilobodji xxx, Alin Tosca xxx, Ertuğrul Ersoy xxx, Halil İbrahim Pehlivan xx (Hamza Mendyl dk. 27 xxx), Amedej Vetrih xxx (Doğan Erdoğan dk. 82 x), Furkan Soyalp xxx (Alexander Merkel dk. 82 x), Alexandru Maxim xxx (Recep Niyaz dk. 70 xx), Joao Figueiredo xxx (Angelo Sagal dk. 82 x), Muhammet Demir xxx
Yedekler: Mustafa Bozan, Oğuz Ceylan, Steven Caulker, Luka Stankovski, Torgeir Börven
Teknik Direktör: Erol Bulut

DG Sivasspor: Ali Şaşal Vural x, Ahmet Oğuz xx, Caner Osmanpaşa x, Dimitris Goutas xx, Uğur Çiftçi x, Isaac Cofie xx, Koray Altınay x (Olarenwaju Kayode dk. 46 x), Faycal Fajr xx (Ziya Erdal dk. 80 ?), Kerem Atakan Kesgin x (Sefa Yılmaz dk. 70 x), Pedro Henrique x (Max Gradel dk. 46 x), Mustapha Yatabare x
Yedekler: Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Aaron Appindangoye, Samba Camara, Özkan Yiğiter, Jorge Felix
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Papy Djilobodji (dk. 6 ve 41), Muhammet Demir (dk. 12), Maxim (dk. 69 pen.), Furkan Soyalp (dk. 75) (Gaziantep FK), Dimitris Goutas (dk. 28) (Sivasspor)
Kırmızı Kart: Mustapha Yatabare (dk. 63) (Sivasspor)
Sarı Kartlar: Muhammet Demir, Amedej Vetrih, Stelios Kitsiou, Angelo Sagal (Gaziantep FK), Isaac Cofie, Max Gradel, Caner Osmanpaşa (Sivasspor)

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