Gürsel Tekin ve Mehtap Özkan evlendi işte nikahtan ilk görüntüler Mehtap Özkan kimdir kaç yaşında

Haber spikeri Mehtap Özkan ile Gürsel Tekin arasında 26 yaş fark var: 3. evliliğini yapan Gürsel Tekin'in spiker olan 32 yaşındaki yeni eşi Mehtap Özkan ile arasında 26 yaş fark bulunuyor. Gürsel Tekin ikinci eşi Nihan Tekin ile geçen yıl boşanmıştı. Bu evlilikten 1 çocukları var. Gürsel Tekin'in ilk eşi Ayşe Tekin'den ise 2 çocuğu bulunuyor. İşte Gürsel Tekin'in kendisinden 26 yaş küçük yeni eşi Mehtap Özkan ile nikah töreninden ilk görüntüler...