Gürsel Tekin ve Mehtap Özkan evlendi işte nikahtan ilk görüntüler Mehtap Özkan kimdir kaç yaşında
Gürsel Tekin Habertürk spikeri Mehtap Özkan ile evlendi nikahtan ilk görüntüler basına yansıdı. İşte kendisinden 26 yaş küçük haber spikeri Mehtap Özkan ile evlenen Gürsel Tekin'in nikah töreninden ilk kareler...
CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin haber spikeri Mehtap Özkan ile dün akşam Çırağan'da düzenlenen bir tören ile evlendi. Gürsel Tekin ve Mehtap Özkan'ın aralarındaki yaş farkı gündem olurken, nikah töreninden ilk görüntüler sosyal medyaya yansıdı. 57 yaşındaki Gürsel Tekin ile kendisinden 26 yaş küçük olan yeni eşi Mehtap Özkan'ın evlendiği nikah töreninden ilk görüntüler ortaya çıktı.
Haber spikeri Mehtap Özkan ile Gürsel Tekin arasında 26 yaş fark var: 3. evliliğini yapan Gürsel Tekin'in spiker olan 32 yaşındaki yeni eşi Mehtap Özkan ile arasında 26 yaş fark bulunuyor. Gürsel Tekin ikinci eşi Nihan Tekin ile geçen yıl boşanmıştı. Bu evlilikten 1 çocukları var. Gürsel Tekin'in ilk eşi Ayşe Tekin'den ise 2 çocuğu bulunuyor. İşte Gürsel Tekin'in kendisinden 26 yaş küçük yeni eşi Mehtap Özkan ile nikah töreninden ilk görüntüler...
Gürsel Tekin ve Mehtap Özkan evlendi, nikah töreninden ilk kareler ortaya çıktı: Tekin, geçen yıl ocak ayında bir çocuğunun annesi, ikinci eşi Nihan Tekin ile anlaşmalı olarak boşanan Gürsel Tekin Mehtap Özkan ile sade bir törenle hayatlarını birleştirdi. Çiftin nikah törenlerinden ilk kareler de yayınlandı.
Magazinkolik'in ulaştığı fotoğraflarda çiftin pasta kestiği anlar yer alıyor. Selfie yapan çiftin, mutlulukları ise dikkatlerden kaçmadı.