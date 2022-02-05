Ağrı Doğubeyazıt'ta elektrik faturası eylemi sonrası AK Parti'de istifa! Görevi bıraktığını duyurdu

Ağrı Doğubayazıt AK Parti İlçe Başkanı Avukat Mustafa Konyar ilçe başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

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Yeni yıl ile birlikte elektrik faturalarına gelen zamlar, vatandaşların tepkisini çekmeye devam ediyor. Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde çok sayıda vatandaş, elektrik zamlarını protesto etmek üzere cuma günü bir araya gelerek eylem yapmıştı. Cuma namazının sonrası camilerden çıkan vatandaşlar Çiftepınar Mahallesi Rıfkı Başkaya Caddesi üzerinde bulunan ARAS EDAŞ elektrik dağıtım şirketi binası önünde toplanarak yüksek faturalara “Bu zamlar zulümdür” deyip tepki göstermiş ve istifa sloganalrı atmıştı. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı protesto yürüyüşüne katılan vatandaşlar elektrik şirketi önünde yaptıkları açıklamanın ardından dağılmıştı.



Vatandaşların elektrik zamlarına karşı yaptığı eylemin ardından AK Parti Doğubeyazıt İlçe Başkanı Mustafa Konyar istifa etti. İstifasını sosyal medyasından duyuran Konyar, "Kıymetli hemşehrilerim, değerli Ak Parti ailesi; 2018 yılı ekim ayından bu yana yürütmekte olduğum Ak Parti Doğubeyazıt İlçe Başkanlığı görevimden; işlerimin yoğunluğu, parti dışı sosyal ve sporsal faaliyetlerimin artması sebebiyle genel merkez yetkililerimizle yaptığımız istişareler sonucunda istifa etmiş bulunmaktayım. Bu süre içerisinde benden desteğini esirgemeyen, il Milletvekilim sayın Ekrem Çelebi, Genel Merkez Teşkilat Başkanım Sayın Erkan Kandemir, Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcım Sayın Metin Bulut, Ana Kademe Yönetim Kurulum, Kadın Kollarıma Gençlik Kollarıma çok teşekkür ederim. Yine süreç içinde hakkı bana geçenlerden helallik talep eder tüm haklarımı da helal ederim. İyisiyle kötüsüyle birlikte yol yürüdüğüm teşkilat mensubu arkadaşlarımıza da emeklerinden ötürü ayrıca teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.