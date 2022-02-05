ANKARA'dan gelen son dakika haber gündeme oturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Covid-19 testleri pozitif çıktı. Erdoğan "Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, koronavirüse yakalandı. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Covid-19 testinin pozitif çıktığını söyleyerek, hastalığının Omicron varyantı olduğunu belirtti. Recep Tayyip Erdoğan, açıklamasında "Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.



"Dualarınızı bekliyoruz"

Emine Erdoğan da Covid 19 oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da sosyal medyadan "Anca beraber kanca beraber" diyerek Covid olduğunu duyurdu. Dua beklediklerini belirten Emine Erdoğan "Anca beraber, kanca beraber İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz." dedi.

Zonguldak programını iptal etmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış töreni için Zonguldak ziyaretini iptal etmiş, video konferans yöntemiyle bağlanmıştı. Erdoğan, konuşmasında "Bugün de soğuk algınlığı sebebiyle gelemedik. Kısmet değilmiş. Canlı bağlantıyla da olsa açılışımızı gerçekleştirmek istedik." ifadelerini kullanmıştı.