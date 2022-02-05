BIST 1.944
DOLAR 13,56
EURO 15,54
ALTIN 788,50
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan koronavirüse yakalandı Haberin devamı.
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan koronavirüse yakalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan koronavirüse yakalandı

ANKARA'dan gelen son dakika haber gündeme oturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Covid-19 testleri pozitif çıktı. Erdoğan "Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz." dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, koronavirüse yakalandı.  Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Covid-19 testinin pozitif çıktığını söyleyerek, hastalığının Omicron varyantı olduğunu belirtti.  Recep Tayyip Erdoğan, açıklamasında "Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.
 
"Dualarınızı bekliyoruz"

Emine Erdoğan da Covid 19 oldu 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da sosyal medyadan "Anca beraber kanca beraber" diyerek Covid olduğunu duyurdu. Dua beklediklerini belirten Emine Erdoğan "Anca beraber, kanca beraber İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz." dedi.

Zonguldak programını iptal etmişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış töreni için Zonguldak ziyaretini iptal etmiş, video konferans yöntemiyle bağlanmıştı. Erdoğan, konuşmasında "Bugün de soğuk algınlığı sebebiyle gelemedik. Kısmet değilmiş. Canlı bağlantıyla da olsa açılışımızı gerçekleştirmek istedik." ifadelerini kullanmıştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Gürsel Tekin'in yeni eşi Mehtap Özkan 26 yaş küçük çıktı! Eski karısı kimdir?
Foto Galeri Gürsel Tekin'in yeni eşi Mehtap Özkan 26 yaş küçük çıktı! Eski karısı kimdir? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Ağrı Doğubeyazıt'ta elektrik faturası eylemi sonrası AK Parti'de istifa! Görevi bıraktığını duyurdu
Ağrı Doğubeyazıt'ta elektrik faturası eylemi sonrası AK Parti'de istifa! Görevi bıraktığını duyurdu
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ve tüm siyasetçilerden koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan için mesaj yağdı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ve tüm siyasetçilerden koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan için mesaj yağdı
Morgan Stanley duyurdu: Dolar krizi kapıda
Morgan Stanley duyurdu: Dolar krizi kapıda
Gaziantep FK DG Sivasspor'u gole boğdu
Gaziantep FK DG Sivasspor'u gole boğdu
Vatan Partisi'nden Ekrem İmamoğlu protestosu
Vatan Partisi'nden Ekrem İmamoğlu protestosu
Vatan Partisi'nden Ekrem İmamoğlu protestosu
Vatan Partisi'nden Ekrem İmamoğlu protestosu
Muhalefet partileri tarihi duyurdu Çalışmalar tamamlandı
Muhalefet partileri tarihi duyurdu Çalışmalar tamamlandı
Şok eden görüntü! 100 binden fazla ölü balık denizi kapladı: Soruşturma talimatı verildi
Şok eden görüntü! 100 binden fazla ölü balık denizi kapladı: Soruşturma talimatı verildi
Diyarbakır'da alacak verecek kavgasında ortalık karıştı! Yaralılar var
Diyarbakır'da alacak verecek kavgasında ortalık karıştı! Yaralılar var
Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişindeki o ayrıntıya dikkat çekti Cinsel yönelim vurgusu
Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişindeki o ayrıntıya dikkat çekti Cinsel yönelim vurgusu