Covid'e yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en son görüştüğü lider Zelenskiy'den mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki gün önceki son programında bir araya geldiği Ukrayna Başkanı Vladimir Zelenskiy koronavirüse yakalanan Erdoğan için mesaj yayınladı.

Abone ol

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, korona virüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, korona virüse yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı gönderdi. Zelenskiy, Twitter hesabından Türkçe ve Ukrayna dilinde yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sn. Emine Erdoğan’ın Covid-19 testlerinin pozitif çıkmasını eşim Olena ile üzüntüyle öğrendik. Arkadaşlarımız Tayyip Bey ve Emine Hanım'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz 3 Şubat'ta Ukrayna'ya gerçekleştirdiği ziyarette Zelenskiy ile bir araya gelmişti.