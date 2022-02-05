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Erdoğan'ın koronavirüse yakalandığını öğrenen Devlet Bahçeli hemen aradı

TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüse yakalanması gündeme oturdu. MHP lideri Devlet Bahçeli ittifak ortağının hastalık haberini partisinin toplantısındayken aldı. Bahçeli hemen telefona sarılıp Erdoğan'ı arayan ilk isim oldu. Erdoğan da sosyal medya hesabından Bahçeli'ye teşekkür etti.

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MHP'nin 'Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı'nda katılan Genel Başkan Devlet Bahçeli toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse yakalandığı haberini aldı.

Toplantı sonrası basına açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Kendisinin açıklamalarını yapmış olduğumuz toplantı sırasında aldım. Cenab-ı Allah'ın şifalar vermesini diliyorum. Biraz sonra kendilerini arayacağım, geçmiş olsun dileklerimi bildireceğim inşallah" dedi.

DEVLET BAHÇELİ TELEFON

MHP'den daha sonra yapılan açıklamada görüşmenin gerçekleştiği duyuruldu:

-"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Kovid-19 testleri pozitif çıkan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak kendilerine ve muhterem eşi Emine Erdoğan hanımefendiye geçmiş olsun dileklerini iletip, Cenab-ı Allah’tan acil şifalar temennisinde bulundu."

Devlet Bahçeli Twitter'dan da geçmiş olsun dileklerini yineledi:
-Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’yle birlikte muhterem eşleri Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin KOVİD-19 testinin pozitif çıkmasından dolayı geçmiş olsun dileklerimi ve halisane dualarımı bahusus paylaşıyor, Allah’tan sağlık ve sıhhat niyaz ediyorum.

-Söz konusu hastalığı hafif geçirmeleri ve çalışmalarını evlerinde sürdürüyor olmaları yegâne tesellimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Muhterem Hanımefendi başta olmak üzere, Rabbim virüse yakalanan herkese ‘Eş-Şafi’ ismi hürmetine şifalar nasip etsin inşallah.

ERDOĞAN'DAN TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haberi alır almaz kendisini arayan Devlet Bahçeli için sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayınladı. Erdoğan şunları yazdı:
-Değerli dostum Devlet Bahçeli Beyefendi telefonla arayarak şahsıma ve eşime geçmiş olsun temennilerini iletti. Kendilerine şükranlarımı sunuyor, selam ve muhabbetlerimi iletiyorum.

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