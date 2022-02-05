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Trabzonspor, Kasımpaşa engelini de tek golle geçti

Trabzonspor, Kasımpaşa engelini de tek golle geçti

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

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Trabzonspor ile Kasımpaşa, Medical Park Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Trabzonspor 1-0 kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü, 6. dakikada Visca kaydetti.

Trabzonspor'da Bruno Peres ve Kasımpaşa'da Eysseric 75. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Trabzonspor bu sonuçla puanını 57'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. 5 maçlık galibiyet serisi sona eren Kasımpaşa ise 27 puanda kaldı.

Trabzonspor gelecek hafta Konyaspor'u konuk edecek. Kasımpaşa ise Alanyaspor'la sahasında karşılaşacak.

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