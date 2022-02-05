BIST 1.944
DOLAR 13,56
EURO 15,54
ALTIN 788,50
HABER /  EKONOMİ

Dolar krizi kapıda Morgan Stanley tarihin en büyük krizi diyor

Dolar krizi kapıda Morgan Stanley tarihin en büyük krizi diyor

Dünyanın en büyük yatırım bankalarından biri olan Morgan Stanley, merkez bankalarının parasal sıkışmaya hazırlık yaptığını belirtti. Tarihin en büyük parasal krizinin yaşanacağını vurgulayan dev banka, bir yıl içinde piyasadan 2,2 trilyon dolar likiditenin çekileceğini öngördü.

Abone ol

Enflasyondaki artışın küresel bazda devam etmesiyle birlikte Federal Reserve, Japonya Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası pandemi döneminde ekonomiyi canlandırmak için enjekte ettikleri nakiti geri alabileceklerinin sinyalini vermişti. Morgan Stanley analistleri, bu bankaların bilançolarının önümüzdeki Mayıs ayında zirve yaptıktan sonra aşağı yönlü seyredeceğini öngördü.

Dolar krizi kapıda
Bu yılki sıkılaşmanın 2018 yılında piyasadan çekilen 500 milyar dolardan 4,5 kat daha fazla olacağını tahmin eden banka uzmanları Avrupa Merkez Bankası'nın Euro Bölgesi bankalarına sunduğu düşük faizli limitsi fonlama uygulamasına atıfta bulunarak "Mayıs 2022 ve Mayıs 2023 arasında Avrupa Merkez Bankası'nın bilançosunun Fed'den daha hızlı küçülmesini öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son durumu açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son durumu açıklaması
Erdoğan'ın koronavirüse yakalandığını öğrenen Devlet Bahçeli hemen aradı
Erdoğan'ın koronavirüse yakalandığını öğrenen Devlet Bahçeli hemen aradı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan koronavirüse yakalandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan koronavirüse yakalandı
Bakan Fatih Dönmez Isparta'da: Saatlerdir şehir elektriksiz kalmıştı
Bakan Fatih Dönmez Isparta'da: Saatlerdir şehir elektriksiz kalmıştı
Mehmet Özhaseki'den İmamoğlu'na gönderme: Emin olun bizim ekibimiz senelerdir tatil yapmaz
Mehmet Özhaseki'den İmamoğlu'na gönderme: Emin olun bizim ekibimiz senelerdir tatil yapmaz
Uğur Şahin: Kanserin ortaya çıkmasını engelleyecek
Uğur Şahin: Kanserin ortaya çıkmasını engelleyecek
Bilal Erdoğan: Kapitalist düzen sahtekar insan üretiyor
Bilal Erdoğan: Kapitalist düzen sahtekar insan üretiyor
Ağrı Doğubeyazıt'ta elektrik faturası eylemi sonrası AK Parti'de istifa! Görevi bıraktığını duyurdu
Ağrı Doğubeyazıt'ta elektrik faturası eylemi sonrası AK Parti'de istifa! Görevi bıraktığını duyurdu
Trabzonspor - Kasımpaşa maçı (Canlı)
Trabzonspor - Kasımpaşa maçı (Canlı)
Gaziantep FK DG Sivasspor'u gole boğdu
Gaziantep FK DG Sivasspor'u gole boğdu