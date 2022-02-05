Tuğçe Tayfur kaç yaşında kimin kızı anne ve babası kimdir?

Babasının izinden giden ve gönlümü müziğe kaptıran Tuğçe Tayfur oyuncu Necla Nazır ile Ferdi Tayfur'un tek çocuğu. Bu akşam Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu olacak olan Tuğçe Tayfur 33 yaşında ve İstanbul doğumlu. Bir çocuğu olan Tuğçe Tayfur iki kez evlilik yaptı. İkinci eşi Taner Şafak ile olaylı boşanan Tuğçe Tayfur şu anda evli değil.

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Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden olan Necla Nazır ve Ferdi Tayfur’un kızı olan Tuğçe Tayfur bu akşam Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu. Özel hayatı ile de merak edilen Tuğçe Tayfur 33 yaşında ve şu anda bekar. Bir çocuk annesi olan Tuğçe Tayfur, iki kez evlilik yaptı. Olaylı bir şekilde boşandığı ikinci eşi Taner Şafak ile çocukları Taner Efe'nin velayeti için günlerce magazine konu oldu. Peki Tuğçe Tayfur kimdir, kaç yaşında?

Necla Nazır ve Ferdi Tayfur’un kızı olan Tuğçe Tayfur gündemde yer alıyor. Yeditepe Üniversitesi İtalyanca Sanat ve Tasarım Bölümünde tamamlayan Tuğçe Tayfur, küçük yaşlarda başladığı müzik eğitimi ile piyano ve keman çalmaya başladı. Daha sonra ise babası ile beraber düet yaptı. İşte 1988 yılında dünyaya gelen Tuğçe Tayfur’un hayatı

Tuğçe Tayfur kimdir: Tuğçe Tayfur, 18 Mart 1988 tarihinde İstanbul‘da dünyaya geldi. Annesi Sinema oyuncusu Necla Nazır, babası şarkıcı Ferdi Tayfur‘dur. İlköğretimini Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki İlköğretim Okulu’nda, ortaöğrenimini İstek Vakfı Kemal Atatürk Lisesi’nde tamamladı. Yeditepe Üniversitesi İtalyanca Sanat ve Tasarım Bölümünde tamamlayan Tuğçe Tayfur, küçük yaşlarda başladığı müzik eğitimi ile piyano ve keman çalmaya başladı. Ailesinden aldığı destek ile müzik hayatına başladı.

Babası gibi kariyerine müzikle devam eden Tuğçe Tayfur, 2010 yılı içerisinde arkadaşlarıyla kurduğu ‘Joker’ isimli bir grubun solistliğini üstlendi. Bir dönem ABD‘de yaşadı. ABD’de yaşadığı dönemde, kuzeninin arkadaşı Taner Şafak‘la tanıştıktan sonra 2015 yılında Türkiye’de maksi single çıkarmaya karar verdi.Pop şarkılar besteleyen Tuğçe Tayfur ve Taner Şafak maksi single’da , ‘Kalp Dayanmaz’, ‘Köle Olup’, ‘Yok Olsam’ şarkılarının söz ve bestelerini hazırladı. Ferdi Tayfur, maksi single’da yıllarca dillerden düşmeyen ‘Huzurum Kalmadı’ şarkısını kızı Tuğçe Tayfur ile birlikte okuyarak düet yaptı ve birde klip çekildi.

İkilinin klibi uzun süre konuşuldu. Tuğçe Tayfur, Mayıs 2009 yılında hayatını Tolga Ertuğrul ile birleştirdi ancak ikilinin birlikteliği kısa süre sonra erdi. ABD‘de yaşadığı dönemde, kuzeninin arkadaşı Taner Şafak ile tanıştı ve 2012 yılında nikah masasına oturdu. İkilinin 2016 yılında dünyaya gelen Taner Efe isminde bir oğulları var.