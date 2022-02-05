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CHP'li vekil Aykut Erdoğdu'dan skandal paylaşım

CHP'li vekil Aykut Erdoğdu'dan skandal paylaşım

Başkan Erdoğan'ın koronavirüse yakalandığını duyurması sonrası çirkin paylaşımlara CHP zihniyeti de katıldı. CHP'li vekil Aykut Erdoğdu Twitter'dan "Bu güzel memleketi seviyor görünenlerden kurtarmak gerek" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, koronavirüse yakalandı. Erdoğan, kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

"Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız koronavirüs testimizin sonucu pozitif çıktı." diyen Erdoğan, şunları söyledi: Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz.

"Bu güzel memleketi seviyor görünenlerden kurtarmak gerek…"
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulunarak, "Bu güzel memleketi seviyor görünenlerden kurtarmak gerek…" ifadelerini kullandı.

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