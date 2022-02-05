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Türkiye 5 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 5 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 421 bin 435 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 98 bin 715 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 142 milyon 833 bin 393'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 5 Şubat 2022 Cumartesi günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 421 bin 435 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 98 bin 715 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 80 bin 402 oldu.

Aşıdan başka çare yok
Bakan Koca tabloyla ilgili "Tedbirler, Omicron varyantıyla mücadele ettiğimiz Covid-19’u aşmak için gerekli ama yeterli değil. Çünkü maske ve mesafe virüsün bulaşmasını önlese de gerçek hayat şartları bunları yüzde yüz uygulamaya elvermiyor. Salgının etkisini en aza indirmek aşılarımızın tam olmasına bağlı." ifadelerini kullandı.

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