Şarkıcı Cevher evli mi eşi ve çocukları var mı? Cevher şarkıları neler?

Arabesk şarkıların söyleneceği Şarkılar Bizi Söyler'in bu akşamki konuğu şarkıcı Cevher olacak. Son günlerde iddialı sesi ve açıklamaları ile gündem olan Cevher aslen Ankaralı ve 40 yaşında. Özel hayatı hakkında pek bilgi olmayan Çevher'in eli ya da bekar olduğu bilinmiyor.

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Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu olan şarkıcı Cevher kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve evli mi soruları merak konusu oldu. Şarkılar Bizi Söyler'in bu akşamki konuğu şarkıcı Cevher olacak. Son günlerde iddialı sesi ve açıklamaları ile gündem olan Cevher aslen Ankaralı ve 40 yaşında. Özel hayatı hakkında pek bilgi olmayan Çevher'in eli ya da bekar olduğu bilinmiyor.

Ankara Başkent Musiki Cemiyeti ve Kültür Bakanlığı Türk Halk Müziği Korosu’nda solist olarak görev almıştır. Ardından doğup büyüdüğü şehir Ankara’da sahne ve konser çalışmalarını sürdürmüş ve ardından İstanbul’a yerleşmiştir.

İlk albümü Sen Anlarsın’ı 2005 senesinde piyasaya sürmüş 2014 yılında Salkım Söğüt maxi single ve Şüpheli Teklisi, 2015 yılında Canlı Stüdyo Arabesk projesi 2017 yılında ise Merhametsiz albümü ile müzik kariyerini sürdürmüştür.

1981 yılında Ankara’da dünyaya gelen Cevher Cevher aslen Trabzon’ludur