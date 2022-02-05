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Vedat Muriç'ten tarihi gol

Vedat Muriç'ten tarihi gol

Real Mallorca sahasında ağırladığı Cadiz'i 2-1 yendi. 6 maç sonra kazanan Mallorca'da galibiyet golünü Lazio'dan kiralanan Vedat Muriç attı.

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La Liga'nın 23. haftasında Real Mallorca sahasında Cadiz ile karşılaştı.

Cadiz 8. dakikada Ruben Alcaraz ile öne geçti.

Ev sahibi ekip Salva Sevilla'nın penaltı golüyle skora denge getirdi. İlk yarı 1-1 sona ererken ikinci yarıda Mallorca yeniden penaltı kazandı. Lazio'dan devre arasında kiralanan Vedat Muriqi takımını öne geçirdi.

LA LIGA'DA FOL ATAN İLK KOSOVALI
Vedat Muriqi, La Liga'da gol atan ilk Kosovalı futbolcu oldu.

2021 Ocak ayında Lazio'nun Atalanta'yı deplasmanda 3-1 yendiği karşılaşmada takımının üçüncü golünü atan Muriç, Avrupa'nın Beş Büyük Ligi'ndeki ikinci golünü kaydetti.

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