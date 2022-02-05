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İsmail Kartal: Ben bir Fenerbahçeliyim, kaçmam!

İsmail Kartal: Ben bir Fenerbahçeliyim, kaçmam!

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında ağırladığı Medipol Başakşehir'e 1-0 kaybeden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, hücumda üretken olamadıklarını söyledi.

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Kartal, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İlk yarıda iki takımın da iyi mücadele ettiğini belirten İsmail Kartal, "İlk yarıda 1-2 pozisyona girdik. İrfan Can Kahveci'nin omzunda problem olduğu için mecburi değişikliğe gittik ve ikinci yarıda Ozan Tufan'ı oyuna aldık. İkinci yarıda 10-15 dakika kontrol bizdeydi. Skor ararken yediğimiz gol takımın dengesini bozdu. Daha sonra üretken olamadık. Hamlelerimiz zamanında ve yerindeydi. İstediğimiz gibi üretken değildik. Çok üzgünüm. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Taraftarlar varsa, biz varız
Sarı-lacivertli taraftarların yönetime ve futbolculara gösterdiği tepkiyle ilgili görüşlerini aktaran deneyimli teknik adam, "Tepkiler ve protestolar oldu. Bunların olmamasını diliyorum. Bu stat bizim. Taraftarlardan biraz daha sağduyulu olmalarını istiyorum. Zor bir dönemdeyiz. Taraftarlar varsa, biz varız. Taraftarlarımızın biraz daha takımı desteklemeleri lazım. Salı günü kupa maçımız var. O maça oyuncuları en iyi şekilde hazırlamaya çalışacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Ben bir Fenerbahçeliyim
Başarı için taraftar desteğinin şart olduğunun altını çizen İsmail Kartal, "Ben bir Fenerbahçeliyim. Kaçmam. Arkamı da dönmem. Elimden gelenin en iyisini sonuna kadar yapmaya devam edeceğim. Sonuna kadar bu savaşı veririm. Bu tek başıma yapabileceğim bir iş değil. Hep beraber bunu başarabiliriz. Gece gündüz Samandıra'dayım. Beraber olursak ve takıma pozitif enerji verirsek başarılı olabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

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