ABD'nin Türkiye büyükelçisi Flake'den Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajı

ABD'nin Türkiye Büyükelçi Jeff Flake, kendisi ve eşi adına yaptığı açıklamada, Kovid-19'a yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Joe Biden tarafından ABD'nin yeni Türkiye Büyükelçisi olarak göreve başlayan Jeff Flake, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Kovid-19'a yakalanmasıyla ilgili bir mesaj yayımladı.

Eşi Cheryl Flake ile birlikte Erdoğan ailesine geçmiş olsun mesajı ileten Jeff Flake, "ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Misyonu adına Cheryl ve ben, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Eşi'ne acil şifalar dileriz. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.