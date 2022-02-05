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Isparta'da yüz yüze eğitime 5 gün ara verildi

Isparta'da yüz yüze eğitime 5 gün ara verildi

Isparta'da yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle, 7 Şubat'tan itibaren yüz yüze eğitime 5 gün süreyle ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan engelliler ile hamile personeller de idari izinli sayılacak.

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Isparta'da günlerdir elektrik kesintisi yaşanıyordu. Kentte yüz yüze eğitime ara verildi. Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararında şu ifadelere yer verildi;

İlimizde 03.02.2022 tarihinde sabah saatleri itibaren başlayan yoğun kar yağışı ve akabinde meydana gelen kar birikintileri ile buzlanma olaylarının devam etmesi ve önümüzdeki haftanın hava koşulları da göz önünde bulundurularak 07.02.2022 tarihinden itibaren 5 gün süre  ile anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okulları ile birlikte rehabilitasyon merkezleri ve  kreşlerin yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitimin yapılmasına,  Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamile personelin de belirtilen süre  içerisinde idari izinli sayılmasına,

Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve  belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek  uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden  olunmamasına, Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

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