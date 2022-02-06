Ahmet Hakan AK Parti'yi uyardı: Elektrik faturaları Türkiye'de ana muhalefet partisi oldu!

Felen fahiş zammın ardından vatandaş elektrik faturalarına isyan etmeye başladı. Sokaklarda protesto gösterileri, sosyal medyada iktidara tepki paylaşımları çığ gibi yayılırken, Ahmet Hakan'dan AK Parti iktidarına uyarı geldi.

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Hürriyet gazetesi Genel Yayın YÖnetmeni Ahmet Hakan, vatandaşın cebini yakan zamlı elektrik faturalarıyla ilgili iktidarı uyardı. Ahmat Hakan'ın "Ana muhalefet partisi: Elektrik faturaları" balıkla yazısı şöyle:

Türkiye’de epey zamandır hayat pahalılığı ve ekonomideki sorunlar için...

“En etkili muhalefet partisi” nitelemesi yapılıyordu.

Son zamanlarda ise konu biraz daha özelleşti ve şu duruma geldi:

Ana muhalefet partisi: Elektrik faturaları.

Herkes elektrik faturasını çıkarıp gösteriyor

Nereye gitsem, kiminle konuşsam...

Gündem hep elektrik faturaları.

Herkes kendi elektrik faturasını çıkarıp gösteriyor.

Elektrik faturalarına yansıyan rakamlar üzerinden dönüyor muhabbetler.

Kılıçdaroğlu'nu İmamoğlu'nu bırakın...

İktidarın Kemal Kılıçdaroğlu’nu, Ekrem İmamoğlu’nu falan bir tarafa bırakıp tamamen elektrik faturalarına yönelmesinin vakti geldi de geçiyor yani.