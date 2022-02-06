BIST 1.944
DOLAR 13,56
EURO 15,54
ALTIN 788,50
HABER /  POLİTİKA

Ahmet Hakan AK Parti'yi uyardı: Elektrik faturaları Türkiye'de ana muhalefet partisi oldu!

Ahmet Hakan AK Parti'yi uyardı: Elektrik faturaları Türkiye'de ana muhalefet partisi oldu!

Felen fahiş zammın ardından vatandaş elektrik faturalarına isyan etmeye başladı. Sokaklarda protesto gösterileri, sosyal medyada iktidara tepki paylaşımları çığ gibi yayılırken, Ahmet Hakan'dan AK Parti iktidarına uyarı geldi.

Abone ol

Hürriyet gazetesi Genel Yayın YÖnetmeni Ahmet Hakan, vatandaşın cebini yakan zamlı elektrik faturalarıyla ilgili iktidarı uyardı. Ahmat Hakan'ın "Ana muhalefet partisi: Elektrik faturaları" balıkla yazısı şöyle:

Türkiye’de epey zamandır hayat pahalılığı ve ekonomideki sorunlar için...
“En etkili muhalefet partisi” nitelemesi yapılıyordu.
Son zamanlarda ise konu biraz daha özelleşti ve şu duruma geldi:
Ana muhalefet partisi: Elektrik faturaları.

Herkes elektrik faturasını çıkarıp gösteriyor
Nereye gitsem, kiminle konuşsam...
Gündem hep elektrik faturaları.
Herkes kendi elektrik faturasını çıkarıp gösteriyor.
Elektrik faturalarına yansıyan rakamlar üzerinden dönüyor muhabbetler.

Kılıçdaroğlu'nu İmamoğlu'nu bırakın...
İktidarın Kemal Kılıçdaroğlu’nu, Ekrem İmamoğlu’nu falan bir tarafa bırakıp tamamen elektrik faturalarına yönelmesinin vakti geldi de geçiyor yani.

ÖNCEKİ HABERLER
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'çiftçiyi bedava elektrik' sözü verdi. Meclis kabul etti CHP'li Belediye Başkanı yargıya taşıyor
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'çiftçiyi bedava elektrik' sözü verdi. Meclis kabul etti CHP'li Belediye Başkanı yargıya taşıyor
Fas'ta düştüğü 32 metrelik kuyudan 5 gün sonra çıkarılan Rayyan kurtarılamadı
Fas'ta düştüğü 32 metrelik kuyudan 5 gün sonra çıkarılan Rayyan kurtarılamadı
Sinop'ta 'pavyon' çatışması! Silahlar konuştu 2 kişi öldü 6 kişi yaralandı
Sinop'ta 'pavyon' çatışması! Silahlar konuştu 2 kişi öldü 6 kişi yaralandı
Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma
Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma
Galatasaray Covidli oyuncularla sahaya çıkacak
Galatasaray Covidli oyuncularla sahaya çıkacak
Amasya'da deprem meydana geldi!
Amasya'da deprem meydana geldi!
Ahmet Davutoğlu: Erdoğan da belediye başkanıyken büyükelçilerle görüştü
Ahmet Davutoğlu: Erdoğan da belediye başkanıyken büyükelçilerle görüştü
Vedat Muriç'ten tarihi gol
Vedat Muriç'ten tarihi gol
İsmail Kartal: Ben bir Fenerbahçeliyim, kaçmam!
İsmail Kartal: Ben bir Fenerbahçeliyim, kaçmam!
Isparta'da yüz yüze eğitime 5 gün ara verildi
Isparta'da yüz yüze eğitime 5 gün ara verildi