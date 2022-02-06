BIST 1.944
DOLAR 13,56
EURO 15,54
ALTIN 788,50
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ankara'da yaşandı! Eski kız arkadaşıyla görüşen kişiyi silahla sırtından vurdu

Ankara'da yaşandı! Eski kız arkadaşıyla görüşen kişiyi silahla sırtından vurdu

ANKARA’nın Altındağ ilçesinde Cenk K. "eski kız arkadaşıyla" görüştüğü iddiasıya Haydar Ali Taşdan’ı silahla sokak ortasında sırtından vurarak kaçtı.

Abone ol

Cenk K. ile Haydar Ali Taşdan Beşikkaya Mahallesi 1907’inci sokakta "eski kız arkadaşıyla görüştü" iddiasıyla tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Cenk K. yanında bulundurduğu silahı çıkararak Taşdan’ın sırtına ateş etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi.

Bu esnada sırtından yaralanan Taşdan’ı çevredeki vatandaşlar taksiye bindirerek Ankara Hastanesi'ne götürdü.

Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulunurken şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan CHP’li Küçükkaya Belediye Başkanı Cengiz Balkan serbest kaldı
Rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan CHP’li Küçükkaya Belediye Başkanı Cengiz Balkan serbest kaldı
Isparta'da bir kişi evinde donarak öldü! Hala elektrik verilmeyen yerler var
Isparta'da bir kişi evinde donarak öldü! Hala elektrik verilmeyen yerler var
Ahmet Hakan AK Parti'yi uyardı: Elektrik faturaları Türkiye'de ana muhalefet partisi oldu!
Ahmet Hakan AK Parti'yi uyardı: Elektrik faturaları Türkiye'de ana muhalefet partisi oldu!
Kemal Kılıçdaroğlu 'çiftçiye bedava elektrik' sözü verdi. Meclis kabul etti CHP'li Belediye Başkanı yargıya taşıyor
Kemal Kılıçdaroğlu 'çiftçiye bedava elektrik' sözü verdi. Meclis kabul etti CHP'li Belediye Başkanı yargıya taşıyor
Şanlıurfa'da lüks otomobil uzun namlılı silahlarla tarandı: İki kişi öldü kan davası çıktı
Şanlıurfa'da lüks otomobil uzun namlılı silahlarla tarandı: İki kişi öldü kan davası çıktı
Sinop'ta 'pavyon' çatışması! Silahlar konuştu 2 kişi öldü 6 kişi yaralandı
Sinop'ta 'pavyon' çatışması! Silahlar konuştu 2 kişi öldü 6 kişi yaralandı
Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma
Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma
Ümraniye'de 1,5 yaşındaki kızının gözü önünde hamile kadına kurşun yağdırdı
Ümraniye'de 1,5 yaşındaki kızının gözü önünde hamile kadına kurşun yağdırdı
Galatasaray Covidli oyuncularla sahaya çıkacak
Galatasaray Covidli oyuncularla sahaya çıkacak
Amasya'da deprem meydana geldi!
Amasya'da deprem meydana geldi!