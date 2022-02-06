Isparta'da bir kişi evinde donarak öldü! Hala elektrik verilmeyen yerler var

GÜNLERDİR elektriklerin kesik olduğu Isparta'dan acı haber geldi. Yalvaç ilçesinde, yalnız yaşayan Ramazan Nazlı (70), evinde ölü bulundu. Nazlı’nın, donarak öldüğü üzerinde duruluyor.

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Yalvaç'ta Görgü Cami Mahallesi eski cezaevi karşısında bulunan tek katlı evde yıllardır yalnız yaşayan ve kimsesi bulunmayan Ramazan Nazlı’nın birkaç gündür evden çıkmaması üzerine komşuları şüphelenerek polisi aradı. İhbar üzerine belirtilen adrese gelen polis, itfaiye ekiplerinin yardımı ile kapıyı açarak eve girdiklerinde Nazlı’yı yatağında hareketsiz halde bulunca sağlık görevlilerine haber verdi.

Donarak öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor

Nazlı’nın vefat ettiğinin belirlenmesi üzerine evde yapılan incelemenin ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Yalvaç Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Ramazan Nazlı’nın, donarak öldüğü üzerinde durulduğu öğrenildi.

Isparta'da hala elektrik verilemeyen yerler var

Edinilen bilgiye göre Isparta'nın bazı mahallelerinde elektrik kesintileri devam ediyor. Yaşanan aksaklıklar üzerine bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Isparta’ya gitti. Bakan Fatih Dönmez, kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği, elektrik kesintilerinin yaşandığı Isparta'da valilik bünyesinde 112 Çağrı Merkezi'nde kurulan kriz merkezinde toplantı yaptı.

20 bin aboneye henüz elektrik verilemedi

Bakan Dönmez; TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Vali Ömer Seymenoğlu ile kurum amirlerinden bilgi aldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'da en kısa sürede hayatı normalleştireceklerini belirterek, “Şu an itibarıyla il genelinde 299 bin aboneden yaklaşık yüzde 93'ü enerjili durumda. Kalan 20 bin abonemize elektrik verilmesiyle ilgili ekiplerimiz canla başla çalışmaktadır” dedi.