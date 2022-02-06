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Devlet Bahçeli'den MHP'ye talimat! Seçimlere hazırlıklı olun

Devlet Bahçeli'den MHP'ye talimat! Seçimlere hazırlıklı olun

MHP, Kızılcahamam'da kampa girdi. Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam kampında yakın ekibi ve milletvekillerinden teşkilatın seçimlere hazırlıklı olmasını istedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam kampında yakın ekibi ve milletvekillerinden teşkilatın seçimlere hazırlıklı olmasını istedi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ise toplantıda Türkiye’nin dış politikasına ilişkin sunum yaptı.

Cumhuriyet'in haberine göre, MYK, MDK ve milletvekillerinin katıldığı basına kapalı toplantıda, ilk olarak Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türkiye’nin dış politikasına ilişkin sunum yaptı. Edinilen bilgiye göre Kırat, MHP’nin kampında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ukrayna’ya yaptığı ziyaret kapsamında gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin MHP kanadını bilgilendirdi.

Gelecek yıl yapılacak seçimlere hazırlıklı olun!
MHP lideri Bahçeli partililere ülke gündemine ilişkin açıklama yaptı. Bahçeli’nin “tüm yöneticiler ve milletvekilleriyle, teşkilatın gelecek yıl yapılacak genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlıklı olmasını, saha çalışmalarına ağırlık verilmesini, özellikle muhalefetin söylemlerine karşı halka Cumhur İttifakı’nın tezlerinin anlatılmasını” istediği öğrenildi.

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