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Benzine 70, motorine 90 kuruş zam geliyor! Salı günü pompaya yansıyacak

Benzine 70, motorine 90 kuruş zam geliyor! Salı günü pompaya yansıyacak

Akaryakıt zamları yağmur gibi yağmaya devam ediyor. Benzin ve motorine salı gününden itibaren geçerli olmak üzere zam bekleniyor.

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Brent petrolün varil fiyatı ocak ayını son 30 yılın en hızlı artış performansıyla kapatmaya hazırlanırken piyasalarda üç haneli fiyat beklentisi güçleniyor. 6 haftalık yükselişin ardından yüzde 1.1 artarak 2014'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşan petrol fiyatlarının, pompa fiyatlarına da yansıması bekleniyor. 

Benzin ve motorin fiyatları 16 liraya dayanacak
Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 70, motorine ise 90 kuruş zam geleceği iddia edildi. Söz konusu zammın gerçekleşmesi halinde fiyatlar 16 liraya dayanacak. Zammın pazartesi günü petrol fiyatlarında sert bir düşüş olmaması halinde hayata geçirileceği belirtildi.

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