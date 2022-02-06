BIST 1.944
DOLAR 13,56
EURO 15,54
ALTIN 788,50
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

14 yaşındaki çocuğun feci ölümü!

14 yaşındaki çocuğun feci ölümü!

DENİZLİ'de motosikletin kontrolünü kaybetmesi sonucu ağaca çarparak kaza yapan 14 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Abone ol

14 yaşındaki Hüseyin Çineli idaresindeki plakasız motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle Çineli savrularak kanlar içinde yerde kaldı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Çineli'yi yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı olay yerindeki motosiklet kaldırılırken, sürücü Çineli'den kötü haber geldi. Çineli'nin doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Gürsel Tekin eşi kim Mehtap Özkan kaç yaşında kimdir?
Gürsel Tekin eşi kim Mehtap Özkan kaç yaşında kimdir?
2 haftalık tatilin ardından ilk ders zili yarın çalacak! İkinci dönem ara tatil ne zaman?
2 haftalık tatilin ardından ilk ders zili yarın çalacak! İkinci dönem ara tatil ne zaman?
Erkan Şamcı çocuğu var mı oğlu kaç yaşında? Erkan Şamcı ailesi kimdir?
Erkan Şamcı çocuğu var mı oğlu kaç yaşında? Erkan Şamcı ailesi kimdir?
Bursa'da kamyon direğe çarpıp yandı! 2 kişi yanarak öldü 2 kiyi ağır yaralı
Bursa'da kamyon direğe çarpıp yandı! 2 kişi yanarak öldü 2 kiyi ağır yaralı
Erkan Şamcı neden öldü hastalığı nedir? Ekoloji uzmanı Erkan Şamcı ölüm nedeni?
Erkan Şamcı neden öldü hastalığı nedir? Ekoloji uzmanı Erkan Şamcı ölüm nedeni?
Benzine 70, motorine 90 kuruş zam geliyor! Salı günü pompaya yansıyacak
Benzine 70, motorine 90 kuruş zam geliyor! Salı günü pompaya yansıyacak
Korona olan Erdoğan'a hakaret gözaltıları başladı! İstanbul'da bir kadın gözaltına alındı
Korona olan Erdoğan'a hakaret gözaltıları başladı! İstanbul'da bir kadın gözaltına alındı
Erkan Şamcı öldü mü neden öldü ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı biyografisi
Erkan Şamcı öldü mü neden öldü ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı biyografisi
Devlet Bahçeli'den MHP'ye talimat! Seçimlere hazırlıklı olun
Devlet Bahçeli'den MHP'ye talimat! Seçimlere hazırlıklı olun
Erdoğan, Tansu Çiler'e yeni parti kurduruyor! İYİ Partili Koray Aydın'dan bomba iddia
Erdoğan, Tansu Çiler'e yeni parti kurduruyor! İYİ Partili Koray Aydın'dan bomba iddia