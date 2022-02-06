BIST 1.944
DOLAR 13,56
EURO 15,54
ALTIN 788,50
HABER /  MAGAZİN  /  KÜLTÜR VE SANAT

Sanat dünyasının acı kaybı! Suat Yığmatepe hayatını kaybetti

Sanat dünyasının acı kaybı! Suat Yığmatepe hayatını kaybetti

Ünlü söz yazarı ve şair Suat Yığmatepe, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Abone ol

Erdek’ te ikamet eden ünlü söz yazarı ve şair Suat Yığmatepe, evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Ünlü şair ve söz yazarı Yığmatepe, ünlü sanatçılar Orhan Gencebay, Sibel Can, Hüseyin Altın ve birçok sanatçıya verdiği şarkı sözleriyle tanınıyordu. Ünlü şair Suat Yığmatepe son olarak 1978 yılında yazmış olduğu ‘İstanbul Ağlıyordu’ şiirini bestelemek üzere bestekar sanatçı Mehmet Tunç’a verdi. Sanat camiasını yasa boğan ünlü şair ve söz yazarı Suat Yığmatepe, Erdek İlçe mezarlığında toprağa verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Gürsel Tekin çocukları kaç tane çocuklarının annesi kimdir?
Gürsel Tekin çocukları kaç tane çocuklarının annesi kimdir?
Balıkesir’de kadın cinayeti! Sokak ortasında kocası tarafından tabancayla katledildi
Balıkesir’de kadın cinayeti! Sokak ortasında kocası tarafından tabancayla katledildi
Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Gürsel Tekin eşleri, kaç kere evlendi ilk eşi kimdir? Gürsel Tekin evlilikleri
Gürsel Tekin eşleri, kaç kere evlendi ilk eşi kimdir? Gürsel Tekin evlilikleri
14 yaşındaki çocuğun feci ölümü!
14 yaşındaki çocuğun feci ölümü!
Gürsel Tekin eşi kim Mehtap Özkan kaç yaşında kimdir?
Gürsel Tekin eşi kim Mehtap Özkan kaç yaşında kimdir?
2 haftalık tatilin ardından ilk ders zili yarın çalacak! İkinci dönem ara tatil ne zaman?
2 haftalık tatilin ardından ilk ders zili yarın çalacak! İkinci dönem ara tatil ne zaman?
ABD istihbaratından endişe yaratan rapor! Ukrayna'da 50 bin sivil ölebilir
ABD istihbaratından endişe yaratan rapor! Ukrayna'da 50 bin sivil ölebilir
Erkan Şamcı çocuğu var mı oğlu kaç yaşında? Erkan Şamcı ailesi kimdir?
Erkan Şamcı çocuğu var mı oğlu kaç yaşında? Erkan Şamcı ailesi kimdir?
Bursa'da kamyon direğe çarpıp yandı! 2 kişi yanarak öldü 2 kiyi ağır yaralı
Bursa'da kamyon direğe çarpıp yandı! 2 kişi yanarak öldü 2 kiyi ağır yaralı