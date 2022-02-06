Elazığ'da bacak bacak üstüne atabilmek için diyetle 46 kilo verdi! "Ameliyatla verirsin" diyenlere inat...

ELAZIĞ’da 52 yaşındaki Suat Yıldız, en büyük arzusu olan bacak bacak üstüne atabilmek için 10 ayda yaptığı diyet sayesinde 46 kilogram verdi.

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Elazığ’da yaşayan 3 çocuk babası Suat Yıldız, uzun yıllar kilo problemi yaşayınca kendisi başta olmak üzere çocuklarının da ısrarı üzerine çareyi diyetisyene gitmekte buldu. Şeker, tansiyon ve karaciğer yağlanması gibi birçok rahatsızlığı olan Yıldız, 10 ay öncesine kadar 150 kiloya ulaştı. Daha sonra hastaneye başvuran ve tüp mide ameliyatı önerilen Yıldız, diyet ve fiziksel aktiviteler ile kilo vermeye karar verdi.

Burada diyetisyenin de gözetiminde tedaviye başlayan Yıldız, 52 yaşında 46 kilo vererek büyük bir başarıya imza attı. Şimdilerde sağlık sorunlarının ortadan kalktığını dile getiren Yıldız, en büyük arzusu olan bacak bacak üstüne atmanın keyfini yaşıyor. Diyetisyen Beyza Güner ise Yıldız’ın kontrollü sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitelerinin devam ettiğini ve tedavinin devam edeceğini kaydetti.

“Sen diyetle bu kiloları veremezsin ancak ameliyatla verirsin dediler”

Tedaviye başlama sebeplerini bir bir anlatan Suat Yıldız, “Çok kilom vardı, 150 kiloydum. Çok rahatsızdım, yol gidemiyordum ve yürüyemiyordum. Merdiven basamaklarını çıkamıyordum. Çocuklarım üzülüyordu, ‘baba bu kiloları ver’ diyordu. Hakikaten kiloları vermek için bir inanç ve irade lazımdı. Diyetisyene geldim ve orada oturan iki kadın ‘sen diyetle bu kiloları veremezsin ancak ameliyatla olur’ dediler ama ben ameliyat olmayacağımı söyledim. Hocamın hazırladığı liste doğrultusunda hareket ettim. Birinci hafta 3 kilogram, ikinci hafta 3 kilogram ve kilo vermeye 6 kilogram ile başladım. Halen kilo vermeye devam ediyorum. 150 kilogramdan 104’e düştüm. Mutluyum ve huzurluyum. 150 kilogram olduğum zamanlar sağlık problemlerim vardı. Şimdi bütün bu sağlık problemlerimden kurtuldum” dedi.

“100 metre yürüyemiyordum, şimdi 10 kilometre yürürüm”

En büyük arzusu olan bacak bacak üstüne atmanın mutluluğu içerisinde olduğunu dile getiren Yıldız, “Bacak bacak üstüne atamıyordum, ayaklarımı üst üste atmak mümkün değildi. Ama şimdi atabiliyorum ve takım elbise giyiyorum. Hazır elbise alamıyordum, hep diktiriyordum. Terziye ne kadar diye soruyordum, millete 2 TL ise bana iki katıydı. Neden bana pahalı diye sorduğumda ise sende 4 kişinin elbisesi gidiyor, diyordu. Sağlık yönünden olarak karaciğer, kolesterol problemlerim vardı, onların hepsi bitti. Benden kilomu alanın kölesi olurum diyordum. Beyza hanıma ne kadar teşekkür etsem azdır. Sanki Türkiye değil, dünya benim. Yol yürüyemiyordum nefes alamıyordum. 100 metre yere bile gitsem arabaya biniyordum ama şimdi 10 kilometre yürürüm” diye konuştu.