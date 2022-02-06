BIST 1.944
DOLAR 13,56
EURO 15,54
ALTIN 788,50
HABER /  GÜNCEL

Mehmet Muharrem Kasapoğlu duyurdu! Şubat ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

Mehmet Muharrem Kasapoğlu duyurdu! Şubat ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

 Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şubat ayının burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Abone ol

Bakan Kasapoğlu, şubat ayı burs ve kredi ödemelerinin 6 Şubat itibarıyla başladığını sosyal medya hesabından açıkladı.

Bakan Kasapoğlu, 6-10 Şubat tarihlerinde TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.

TC Kimlik numarasının sonu “0” olanlar 6 Şubat, “2” olanlar 7 Şubat, “4” olanlar 8 Şubat, “6” olanlar 9 Şubat, “8” olanlar 10 Şubat’ta ödemelerini alabilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Elektroşokla balık avlayanlara büyük şok!
Elektroşokla balık avlayanlara büyük şok!
Sanat dünyasının acı kaybı! Suat Yığmatepe hayatını kaybetti
Sanat dünyasının acı kaybı! Suat Yığmatepe hayatını kaybetti
Balıkesir’de kadın cinayeti! Sokak ortasında kocası tarafından tabancayla katledildi
Balıkesir’de kadın cinayeti! Sokak ortasında kocası tarafından tabancayla katledildi
Elazığ'da bacak bacak üstüne atabilmek için diyetle 46 kilo verdi! "Ameliyatla verirsin" diyenlere inat...
Elazığ'da bacak bacak üstüne atabilmek için diyetle 46 kilo verdi! "Ameliyatla verirsin" diyenlere inat...
Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Gürsel Tekin eşleri, kaç kere evlendi ilk eşi kimdir? Gürsel Tekin evlilikleri
Gürsel Tekin eşleri, kaç kere evlendi ilk eşi kimdir? Gürsel Tekin evlilikleri
Mehtap Özkan kaç yaşında aslen nereli hangi kanalda spiker?
Mehtap Özkan kaç yaşında aslen nereli hangi kanalda spiker?
14 yaşındaki çocuğun feci ölümü!
14 yaşındaki çocuğun feci ölümü!