Koronaya yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Eşi Emeni Erdoğan'la birlikte Covid-19'a yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama yaptı. Erdoğan ile eşi Emine Hanım'ın sağlık durumları nasıl?..

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Koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erdoğan Twitter mesajında, "Bu sabah doktorumuz rutin kontrolümüzü gerçekleştirdi. Hamdolsun, olumsuz bir durum yok. Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor, Emine Hanımla birlikte çalışmalarımıza evden devam ediyoruz." bilgisi verdi.