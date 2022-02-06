Devlet Bahçeli'den zehir zemberek sözler! Zillet ittifakı Türkiye'ye doğrultulmuş kanlı silahın pas tutmuş tetiğidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam kampı sonrasında Millet İttifakı'nı topa tuttu. Erken seçim tartışmalarına bir kez daha kapıyı kapatan Bahçeli, "Zillet ittifakı Türkiye'ye doğrultulmuş kanlı silahın pas tutmuş tetiğidir. Maalesef CHP'ye oy veren kardeşlerimiz aldatılmaktadır" dedi. Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki kavgaya da dikkat çekti.

Abone ol

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam kampı sonrası açıklama yaptı ve Millet İttifakı'na çok sert sözlerle yüklendi. "Zillet ittifakı Türkiye'ye doğrultulmuş kanlı silahın pas tutmuş tetiğidir" diyen Bahçeli, "İstanbul Belediye Başkanı ile CHP Genel Başkanı arasındaki gerilimin ana arteri cumhurbaşkanı adaylığı hususunda temerküz etmektedir. İkisi de birbirinin açığını kollamaktadır." ifadelerini kullandı. İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları...

- Zillet ittifakı Türkiye'ye doğrultulmuş kanlı silahın pas tutmuş tetiğidir. Maalesef CHP'ye oy veren kardeşlerimiz aldatılmaktadır. Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi altındaki CHP tanınamaz halde, tarif edilemez kırattadır. Nerede bir bozgunculuk, hangi alanda bir buhran varsa CHP oradadır.

- Milletleri ayakta tutan en önemli unsur ahlaktır. O bozulmaya yüz tuttu mu toplumda boğuşma başlayacaktır. Neticede yıkım kaçınılmaz hale gelecektir.

- CHP milli ahlaka el kaldırmıştır. CHP, Türkiye'ye yumruk sallamış, bunun adına da demokrasi diyecek kadar zırvalamıştır.

Cumhur İttifakı tavşan adaylarla uğraşmaz

- Serok Ahmet'in 'Oyunu Millet İttifakı ile kuracağız' sözlerini sanıyorum her vicdan sahibi duymuştur. Onlar oyun kurmakla uğraşadursunlar, oyunu bozacak, oyunculara bedel ödetecek kutlu millet iradesi ayaktadır.

- Cumhur İttifakı gizli, kapaklı ilişkilere heveslenmeyen, tavşan aday çıkarmanın peşinden gitmeyen, ahlak ve aidiyet krizine düşmeyen, ittifak ortaklarının birbirine çalım atmadığı, hedefleri bilinen fazilet ve fedakarlık meşalesidir.

- MHP için Cumhur İttifakı, bir vatan ittifakıdır. Bizim için Cumhur İttifakı'nın devamlılığı stratejik maiyetli, siyasi ikbal hesaplarının üzerindedir.

- Marjinalleşmiş küsurat partileri, CHP ile aynı temsil noktasında olduklarına inanacak kadar gemi azıya almışlar, siyaseten de azıtmışlardır."

- İnanç konusunda dezavantajdan bahsetmek tepeden tırnağa iftiradır; izansız ve iffetsiz bir yalandır. Engelliliğin dezavantaj olduğunu ileri sürmek saptırmadır, hiçbir temeli olmayan uydurmadır. Cinsel yönelim hususundaki dezavantajdan dem vurup bunun yasal güvenceye alınacağını vaat etmek ahlak ve maneviyatımıza sürülmüş kara bir lekedir.

Erken seçim yok, adayımız Erdoğan açık ara kazanacak

- Erken seçim Türkiye'nin gündeminde yer almamaktadır. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır.

- Milliyetçi Hareket Partisi, 2023 yılının Haziran ayında TBMM'de milletvekili sayısını azami düzeye çıkarıp Cumhur İttifakı'nın Anayasa'yı değiştirme çoğunluğuna ulaşması, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrardan ve açık ara farkla Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için olağanüstü bir mücadele azmi sergileyecektir.

Davutoğlu'nun tarif ettiği aday Kılıçdaroğlu değil

- Serok Ahmet'in cumhurbaşkanı aday tarifi tamamen Kılıçdaroğlu'nu dışlama üzerine bina edilmiştir.

- Üçüncü ittifak çalışması ise sütre gerisindeki ucuz pazarlığı perdeleme münafıklığıdır.

ABD Büyükelçisi İmamoğlu'na gitmesi zarfsız bir mesajdır

- Zillet ittifakı ağır hasarlıdır, bir masa etrafına nasıl oturacaklarına bile karar verememişlerdir. İstanbul Belediye Başkanı ile CHP Genel Başkanı arasındaki gerilimin ana arteri cumhurbaşkanlığı adaylığı hususundadır. İkisi de birbirinin açığını kovalamaktadır.

- Ruh sağlığı yerinde hangi vatan evladı bu CHP'ye geleceğini teslim edilebilecektir.

- Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem diyorlar, ne var ki içeriğini kendileri de bilmiyorlar. Sonbaharda erken seçim var diyorlar, kendileri de inanmıyorlar.

- Zillet ittifakında hayır yok. Türkiye'nin parlak geleceği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir.

- Erken seçim Türkiye'nin gündeminde yer almamaktadır. Seçim Haziran 2023'te yapılacaktır.

Be hey büyükelçi sen kendini ne sanıyorsun? Sen kim oluyorsun?

- ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nin ayağının tozuyla, henüz çiçeği burnundayken koşa koşa İmamoğlu'na gitmesi zarfsız bir mesajdır. Be hey büyükelçi sen kendini ne sanıyorsun? Sen kim oluyorsun? Kimi kandırıyorsun? Ters diplomasiyle nereye varmayı aklından geçiriyorsun?

- Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi kendi işine bakmalıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kendi önünden yemelidir.

Atatürk anıtına saldıranlar bu milletin evladı değildir

- Atatürk'e saldırmak, aziz hatırasına düşmanlık yapmak, tahammülsüz göstermek şerefli bir tavır ve davranış değildir. Onur Anıtı'na musallat olan, halat bağlayıp yıkmaya çalışan müptezellerin bu milletin gerçek bir evladı olması düşünülemeyecektir.