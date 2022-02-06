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Şamil Tayyar'dan hükümete uyarı! Elektrik, doğalgaz ve akaryakıt zamları...

Şamil Tayyar'dan hükümete uyarı! Elektrik, doğalgaz ve akaryakıt zamları...

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar'dan zamlarla ilgili partisine flaş bur uyarı geldi. Tayyar, "Bu süreçte en büyük muhalif akım; elektrik, doğal gaz, akaryakıt üzerinden şekilleniyor, bu yangın mutlaka söndürülmeli" dedi.

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AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, doğalgaz, elektrik faturaları ve akaryakıt fiyatlarındaki artışa dikkat çekerek, iktidarı uyardı. "Ne Kılıçdaroğlu ne diğerleri, AK Parti’nin rakibi değil" diyen Tayyar, "Bu süreçte en büyük muhalif akım; elektrik/doğalgaz/akaryakıt üzerinden şekilleniyor" dedi.

Şamil Tayyar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mevcut tarifelerin haklı sebepleri olsa bile siyasi tansiyonu düşürmez. Bu yangın mutlaka söndürülmeli, aksini düşünmek bile istemem" ifadesini kullandı. 

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