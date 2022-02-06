788 lira olan gram altın fiyatları artacak mı? İslam Memiş altın ve dolar kafa karıştıracak diyor
Enflasyonun açıklandığı hafta yukarı yönlü haraketlenen gram altın 788 lira seviyesinde işlem görüyor. Yatırımcının kafası ise karışık. Altın mı, kripto para mı, dolar mı alınır diye soruyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş 2022 yılı formülünü verdi.
6 Şubat 2022 pazar günü gram altın 788,43, çeyrek altın 1.302,00, yarım altın 2.606,00, cumhuriyet altını da 5.191,00 alıcı buluyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Dünya Gazetesi'ne yaptığı değerlendirmede "2022 yılında kafalar karışık olacak. " olacak dedi ve şöyle devam etti:
-Altın ve kripto para piyasası arasında bir ilişki var. Altın satanlar kripto para alıyor kripto para satanlar altın alıyor. Sermaye yön ve el değiştiriyor.
- FED'in faiz kararları, enflasyon, birçok olumsuz etkeni göz önünde bulundurduğumuz zaman 2022 yılında kafalar karışık olacak.
- O yüzden yatırımcısına son bir aydır sepeti tavsiye ediyorum. Sepetin içinde döviz de, kripto para da, emtia da, TL de olsun.