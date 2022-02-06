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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin omzunda kırık tespit edildi

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin omzunda kırık tespit edildi

Fenerbahçe, orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci’nin yaşadığı sakatlıkla ilgili açıklamada bulundu.

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Süper Lig 'in 24. haftasında Başakşehir'e 1-0'lık skorla yenilen Fenerbahçe 'ye bir kötü haber de yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci'den geldi. Fanatik'te yer alan habere göre Sarı Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada tecrübeli futbolcunun omuz başında non-deplase kırık tespit edildiği duyuruldu. Sarı Lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

M. Başakşehir maçında aldığı darbe sonrası sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz İrfan Can Kahveci’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan görüntülemesinde omuz başında non-deplase kırık tespit edilmiştir.  Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

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