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Afyonkarahisar'da ev yangınında kayıp olarak aranıyordu! Acı haber geldi

Afyonkarahisar'da ev yangınında kayıp olarak aranıyordu! Acı haber geldi

AFYONKARAHİSAR’ın Sandıklı ilçesinde çıkan ev yangınında kayıp olarak aranan 51 yaşındaki şahsın molozlar arasında cesedi bulundu.

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Olay, Sandıklı'nın Sorkun köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köydeki 2 katlı ahşap bir evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları gören köy sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Sandıklı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Bu sırada köy sakinlerinin evde Coşkun Türkavcı isimli bir şahsın bulunduğunu söylemesi üzerine itfaiye ve jandarma ekipleri şahsı bulmak için çalışma başlattı. İş makineleri ile yürütülen arama çalışmalarında yaklaşık 2 saat sonra Türkavcı’nın cansız bedeni molozların arasında bulundu. Jandarma olayın ardından inceleme başlattı.

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