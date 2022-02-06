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ABD'li doktor açıkladı! İşte Omicron'un ilk belirtisi

ABD'li doktor açıkladı! İşte Omicron'un ilk belirtisi

Daha bulaşıcı olan Omicron'un yayılması ile koronavirüste görülen semptomlar da değişiyor. ABD'li doktor Omicron'u ele veren ilk semptomları açıkladı.

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2 yıldır hayatımızda olan Koronavirüs son dönemde Omicron varyantı ile gündemde. Önceki versiyonlara göre daha bulaşıcı olduğu bilimsel olarak kanıtlanan Omicron Dünya genelindeki vaka artışının bir numaralı sorumlusu olacak gösteriliyor.

ABD'deki Staten Island Üniversite Hastanesi'nde Küresel Sağlık ve Acil Durum Departmanı direktörü olan Dr Cio-Peña Omicron ile ilgili pek çok kişinin merak ettiği soruya yanıt verdi.

Dr Pena, Omicron semptomlarının ne zaman başladığı ve ortaya çıkan ilk semptomların neler olduğunu açıkladı.

Hürriyet'in İngiliz Express gazetesinden derlediği habere göre , Pena Omicron'un ilk semptomlarının boğaz ağrısı gibi üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri olma eğiliminde olduğunu belirtti.

Şimdiye kadar kaydedilen beş ortak semptom: Burun akıntısı Baş ağrısı Yorgunluk (hafif ya da şiddetli) Hapşırma Boğaz ağrısı. Bu hafif semptomlar daha çok aşılanmış ya da başka şekilde bağışıklık kazanmış kişilerin verileriyle belirlendi.

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