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Eski Başbakanlardan Tansu Çiller'in siyasi parti kuracağı iddialarına avukatından açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Eski Başbakanlardan Tansu Çiller'in siyasi parti kuracağı iddialarına avukatından açıklama

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, eski başbakanlardan Tansu Çiller'in yeni parti kuracağı iddialarını gündeme getirmişti. Çiller'in avukatından bir açıklama geldi ve iddianın gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

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Eski Başbakanlardan Tansu Çiller'in avukatı Dilek Özaşık, Çiller'in siyasi parti kuracağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Özaşık, yaptığı yazılı açıklamada, "Bazı medya organlarında eski Başbakan Prof. Dr. Tansu Çiller'in birtakım amaçlara hizmet etmek için, gizli bir gündemle siyasi parti kuracağına dair yaratılmak istenilen algının gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur." ifadelerini kullandı.

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